Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Материалы

Краснодар - Локомотив

30.04.2018, Понедельник, 19:00 мск Краснодар, стадион ФК Краснодар Трансляция: Матч ТВ, Наш футбол Россия. Премьер-лига, 28 тур Краснодар - Локомотив
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
14 тур
23 октября, понедельник 19:30 Локомотив 2:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
19 тур
13 марта, понедельник 19:30 Локомотив 1:2 Краснодар
5 тур
28 августа, воскресенье 19:15 Краснодар 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
21 тур
20 марта, воскресенье 19:30 Краснодар 1:2 Локомотив
7 тур
30 августа, воскресенье 13:30 Локомотив 2:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
25 тур
25 апреля, суббота 19:00 Краснодар 1:0 Локомотив
1 тур
3 августа, воскресенье 21:30 Локомотив 0:0 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
26 апреля, суббота 19:00 Краснодар 1:3 Локомотив
4 тур
5 августа, понедельник 21:15 Локомотив 3:1 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
17 тур
24 ноября, суббота 16:30 Локомотив 3:2 Краснодар
3 тур
4 августа, суббота 20:00 Краснодар 3:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
21 тур
21 августа, воскресенье 20:45 Локомотив 1:0 Краснодар
6 тур
23 апреля, суббота 18:30 Краснодар 1:4 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
...
  • ...
    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 1 мая 2018, 15:22

    проиграл 2 штуки, блин, ставил на Локо. Краснодар с победой!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1591

    Almazovich 1 мая 2018, 00:23

    Ставил по полной на Краснодар! Локомотив хороший клуб даже возьмет чемпионство, но что-то без оптимизма последнии игры. Краснодар упертые ребята, особенно дома.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +179

    Berdchanin 30 апреля 2018, 20:46

    Ну нет у нас шансов на ЧМ. Смолов слабоват, Миранчуки деревянные. Все голы из-за тупых ошибок соперника, если чуть посильнее противник, то всё. Какие им топ клубы из Европы. Разве что Головин ничего, но он один ничего не сможет сделать.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +557

    avera 30 апреля 2018, 20:39

    Ещё не стали чемпионами,а уже в отпуске.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 30 апреля 2018, 20:33

    оооо любовник у кокорина вышел !!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 30 апреля 2018, 20:32

    спартак чемпион

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +8987

    vladik12 30 апреля 2018, 20:28

    Постой, паровоз.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1990

    все_будет_AUDI 30 апреля 2018, 20:28

    Пакуй вещи локо рановато вам стать чемпионами

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +374

    ninja1945 30 апреля 2018, 20:25

    видно не судьба сегодня

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +31

    Sawnkov 30 апреля 2018, 19:35

    Бл*ть а билеты то домашние на зенит будут?

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 