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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Локомотив
Краснодар - Локомотив: обзор матча 30 апреля 2018
Краснодар
30.04.2018, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Локомотив
67'
Ф. Смолов (П)
68'
Ф. Смолов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Локомотив
Замена
А. Иван
️️️️
Ф. Смолов
90'
+3
Замена
П. Мамаев
️️️️
Вандерсон
75'
71'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Д. Тарасов
ГОЛ! 2:0!
Ф. Смолов
68'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
М. Перейра
68'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Смолов
67'
Желтая карточка
Р. Шишкин
28'
Желтая карточка
А. Гранквист
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
49
Роман Шишкин
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
94
Вандерсон
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
27
Игорь Денисов
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
8
Джефферсон Фарфан
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Краснодар
1
Евгений Латышонок
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
24
Эдер
ЦФ
4-1-2-2-1
88
Синицын
2
Рамирес
4
Гранквист
14
Мартынович
98
Петров
49
Шишкин
10
Перейра
18
Газинский
7
Классон
94
Вандерсон
90
Смолов
4-1-2-2-1
1
Гилерме
20
Игнатьев
4
Кверквелия
39
Пейчинович
31
Рыбус
23
Тарасов
8
Фарфан
27
Денисов
59
Миранчук
21
Миранчук
39
Ари
94
Вандерсон
10
Мамаев
10
Мамаев
94
Вандерсон
90
Смолов
9
Иван
9
Иван
90
Смолов
10
Перейра
93
Сулейманов
93
Сулейманов
10
Перейра
23
Тарасов
99
Фернандеш
99
Фернандеш
23
Тарасов
Остались в запасе
Краснодар
Локомотив
1
Евгений Латышонок
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
Главный тренер
Мурад Мусаев
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Краснодар - Локомотив
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Наш футбол
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