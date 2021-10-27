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Андрей Синицын
Статистика
Андрей Синицын - статистика
Завершил карьеру
23 июня 1988 (38)
#88 | Вратарь
196 см | 85 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2021/2022
Россия. Премьер-лига 2021/2022
Лига Европы 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
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Лига Европы 2014/2015
Россия. Кубок 2014/2015
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Россия. Первый дивизион 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нижний Новгород
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Факел
0 : 1
27.10.2021
Нижний Новгород
1' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
Динамо Брл
0 : 1
22.09.2021
Нижний Новгород
46' - 90'
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