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Расписание матчей
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Динамо Брл - Нижний Новгород
Динамо Брл - Нижний Новгород: обзор матча 22 сентября 2021
Динамо Брл
22.09.2021, среда, 12:30
Россия. Кубок, группа 4, 2 тур
0 : 1
Завершен
Нижний Новгород
7'
И. Берковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Брл - Нижний Новгород
64'
Желтая карточка
К. Косарев
64'
Замена
А. Галаджан
️️️️
И. Горбунов
51'
Желтая карточка
А. Сапета
Желтая карточка
А. Худяков
50'
46'
Замена
А. Синицын
️️️️
А. Анисимов
7'
ГОЛ! 0:1!
И. Берковский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Брл
63
Никита Зубчихин
ВР
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
13
Антон Петухов
ЦЗ
5
Максим Полковников
ЦЗ
7
Иван Житников
ЦП
54
Виктор Липин
ЦП
9
Александр Худяков
ЦП
29
Денис Чудояков
ЦП
8
Евгений Щербаков
ЦП
11
Никита Шибаев
АП
20
Владимир Завьялов
ЦФ
Главный тренер
Александр Суровцев
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
52
Егор Пигаев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
28
Павел Могилевец
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
17
Илья Берковский
АП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Динамо Брл
14
Юрий Юдин
ЦЗ
4
Максим Вернигор
ПЗ
5
Александр Борисов
ЦП
10
Михаил Осипов
АП
77
Ефим Золотарев
ЦФ
23
Егор Паршаков
ЦФ
Нижний Новгород
88
Андрей Синицын
ВР
24
Александр Груничев
ПЗ
58
Максим Шахов
ЦП
57
Артем Галаджан
ЦФ
3-5-1-1
63
Зубчихин
22
Овсянников
13
Петухов
5
Полковников
54
Липин
9
Худяков
29
Чудояков
8
Щербаков
7
Житников
11
Шибаев
20
Завьялов
3-3-3-1
31
Анисимов
4
Пенчиков
52
Пигаев
5
Масоэро
28
Могилевец
41
Сапета
73
Шарипов
17
Горбунов
17
Берковский
31
Ткачук
22
Косарев
31
Анисимов
88
Синицын
88
Синицын
31
Анисимов
17
Горбунов
57
Галаджан
57
Галаджан
17
Горбунов
Остались в запасе
Динамо Брл
Нижний Новгород
14
Юрий Юдин
ЦЗ
4
Максим Вернигор
ПЗ
5
Александр Борисов
ЦП
10
Михаил Осипов
АП
77
Ефим Золотарев
ЦФ
23
Егор Паршаков
ЦФ
Главный тренер
Александр Суровцев
24
Александр Груничев
ПЗ
58
Максим Шахов
ЦП
Главный тренер
Александр Кержаков
Остались в запасе
14
Юрий Юдин
ЦЗ
4
Максим Вернигор
ПЗ
5
Александр Борисов
ЦП
10
Михаил Осипов
АП
77
Ефим Золотарев
ЦФ
23
Егор Паршаков
ЦФ
Остались в запасе
24
Александр Груничев
ПЗ
58
Максим Шахов
ЦП
Главный тренер
Александр Суровцев
Главный тренер
Александр Кержаков
Статистика матча Динамо Брл - Нижний Новгород
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Победа
1 : 2
25.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Динамо Брл
2 : 0
18.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
КДВ
0 : 1
11.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Акрон-2
2 : 0
04.10.2026
Динамо Брл
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Стадион:
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