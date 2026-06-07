Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Брл - Победа: обзор матча 07 июня 2026

Динамо Брл
07.06.2026, воскресенье, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 11 тур
0 : 2
Завершен
Победа
11' И. Кожухарь 89' А. Максимчук (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Брл - Победа
Завершен
Желтая карточка
Константин Симаков
90' +4
90' +2
Желтая карточка
Андрей Ивашин
90' +1
Замена
Иван Кабаев ️️️️➡️️ Рони Михайловский
90' +1
Замена
Кирилл Перелетов ️️️️➡️️ Артур Максимчук
89'
ГОЛ с пенальти! 0:2! Артур Максимчук
Желтая карточка
Илья Бычков
87'
Желтая карточка
Дмитрий Бакай
87'
78'
Замена
Алихан Малкандуев ️️️️➡️️ Даниил Зарецкий
Желтая карточка
Кирилл Могель
76'
Замена
Данил Решетников ️️️️➡️️ Никита Ворона
75'
Замена
Антон Шадура ️️️️➡️️ Артем Саблин
70'
Замена
Кирилл Могель ️️️️➡️️ Андрей Жигалов
70'
Замена
Константин Симаков ️️️️➡️️ Роман Колмаков
59'
56'
Замена
Абдурахман Курбаналиев ️️️️➡️️ Александр Аржанов
Желтая карточка
Александр Рейз
33'
Желтая карточка
Михаил Осипов
20'
19'
Желтая карточка
Егор Семенов
Желтая карточка
Андрей Жигалов
15'
11'
ГОЛ! 0:1! Илья Кожухарь
Пас отдал Артур Максимчук
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Брл
16
Илья Бычков
ВР
53
Василий Илик
ЛЗ
11
Роман Колмаков
ЛЗ
49
Дмитрий Бакай
ЛЗ
85
Артем Мальфанов
ЦЗ
93
Александр Рейз
ПЗ
23
Никита Ворона
ПЗ
21
Андрей Жигалов
ПЗ
10
Михаил Осипов
ЛП
27
Артем Саблин
ПП
96
Артем Яркин
ЦФ
Главный тренер
Александр Данцев
Победа
1
Никита Матюнин
ВР
20
Александр Аржанов
ЛЗ
6
Болачи Гамзатов
ЛЗ
3
Егор Семенов
ЛЗ
13
Никита Куприянов
ПЗ
23
Роман Артеменко
ПЗ
24
Андрей Ивашин
ПЗ
8
Даниил Зарецкий
ЛП
7
Рони Михайловский
ПП
10
Артур Максимчук
ЦФ
9
Илья Кожухарь
ЦФ
Главный тренер
Олег Макеев
Динамо Брл
39
Данил Барыбин
ЦЗ
14
Кирилл Могель
ЦЗ
73
Данил Решетников
ЦЗ
18
Антон Шадура
ЦЗ
74
Иван Гордейчик
ЦЗ
83
Константин Симаков
ЦЗ
Победа
8
Алихан Малкандуев
ЦЗ
19
Кирилл Перелетов
ЦЗ
21
Абдурахман Курбаналиев
ЦЗ
21
Иван Кабаев
ЦЗ
3-2-2-1
16
Бычков
53
Илик
11
Колмаков
85
Мальфанов
49
Бакай
21
Жигалов
10
Осипов
27
Саблин
96
Яркин
3-2-2-2
1
Матюнин
23
Артеменко
20
Аржанов
6
Гамзатов
24
Ивашин
3
Семенов
7
Михайловский
8
Зарецкий
9
Кожухарь
10
Максимчук
21
Жигалов
14
Могель
14
Могель
21
Жигалов
23
Ворона
73
Решетников
73
Решетников
23
Ворона
27
Саблин
18
Шадура
18
Шадура
27
Саблин
11
Колмаков
83
Симаков
83
Симаков
11
Колмаков
8
Зарецкий
8
Малкандуев
8
Малкандуев
8
Зарецкий
10
Максимчук
19
Перелетов
19
Перелетов
10
Максимчук
20
Аржанов
21
Курбаналиев
21
Курбаналиев
20
Аржанов
7
Михайловский
21
Кабаев
21
Кабаев
7
Михайловский
Остались в запасе
Динамо Брл
Победа
39
Данил Барыбин
ЦЗ
74
Иван Гордейчик
ЦЗ
Главный тренер
Александр Данцев
Главный тренер
Олег Макеев
Остались в запасе
39
Данил Барыбин
ЦЗ
74
Иван Гордейчик
ЦЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Данцев
Главный тренер
Олег Макеев
Статистика матча Динамо Брл - Победа
7
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
28
12
Офсайды
0
3
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
1
Информация о матче
Главный судья:
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Динамо Брл
Победа
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Победа» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.77
13 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Урал-2» – «Динамо» Барнаул: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.65
30 мая
«Победа» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Урал-2» – «Динамо» Барнаул: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.65
30 мая
«Знамя Труда» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.00
2025.08.19 17:58
Игрок барнаульского «Динамо» травмировался, сделав неудачное сальто во время празднования
2025.08.11 09:02
2
«Победа» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.77
13 июня
«Победа» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
Товарищеский матч. «Спартак» победил команду из Второй лиги (2:0), у Полеха дубль
15 апреля
12
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Динамо Брл
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Победа
1 : 1
05.07.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Ижевск
0 : 1
01.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Победа
4 : 0
28.06.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Динамо Брл
2 : 0
28.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Носта
0 : 1
21.06.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
14.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Победа
1 : 1
05.07.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Ижевск
0 : 1
01.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Победа
4 : 0
28.06.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Оренбург-2
2 : 4
21.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Победа
6 : 0
14.06.2026
Рубин-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+