31 мая в 10-м туре России Второй лиги Б встретятся «Победа» (3-е место, 19 очков) и «Акрон-2» (7-е место, 10 очков). Хозяева на ходу: 3 победы подряд, атака – 2.00 гола за игру, Артур Максимчук (6 голов) в отличной форме. Гости забивают в 10 последних матчах, но оборона ужасна – 2.60 пропущенных в среднем за 5 игр. Встреча атакующей «Победы» и дырявого «Акрона» обещает быть результативной с победой хозяев.

«Победа»

Команда из Хасавюрта уверенно идeт на 3-м месте. 3 победы подряд, забивают в 3 последних матчах. Атака мощная – 2.00 гола в среднем за 5 игр. Оборона стабильна – 1.20 пропущенных. В прошлом туре минимальная победа над «Крыльями Советов-2» (1:0). Артур Максимчук (6 голов в 8 матчах) – настоящая машина. «Победа» дома выглядит уверенно и нацелена на победу.

«Акрон-2»

Тольяттинцы находятся на 7-м месте, но их форма оставляет желать лучшего. Забивают в 10 последних матчах – это плюс. Атака приносит 1.40 гола за игру. Но оборона – катастрофа: 2.60 пропущенных в среднем за 5 матчей (13 голов в 5 играх), пропускают в 6 последних матчах. В гостях ещe хуже: 3 поражения подряд. Максим Холодов (5 голов) – лидер атаки, но с такой защитой побеждать невозможно.

Факты о командах

«Победа»

3-е место, 19 очков, лучший бомбардир: Артур Максимчук (6)

За 5 матчей: 2.00 забито, 1.20 пропущено

3 победы подряд

Забивают в 3 последних матчах

«Акрон-2»

7-е место, 10 очков, лучший бомбардир: Максим Холодов (5)

За 5 матчей: 1.40 забито, 2.60 пропущено

Забивают в 10 последних матчах

Пропускают в 6 последних матчах

3 поражения подряд в гостях

Прогноз на матч «Победа» – «Акрон-2»

«Победа» в отличной форме – 3 победы подряд, атака работает. «Акрон-2» забивает постоянно, но его оборона – решето: 13 голов в 5 матчах. Против такой защиты Максимчук должен разгуляться. Гости наверняка забьют – их серия 10 матчей говорит сама за себя. Но с обороной, которая пропускает 2.60 за матч, против такой «Победы» это не спасeт. Ждeм результативный матч с победой хозяев.

Рекомендованные ставки