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«Победа» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40

30 мая 2026 9:00
Победа - Акрон-2
31 мая 2026, воскресенье 15:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
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1.40
Победа «Победы»
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31 мая в 10-м туре России Второй лиги Б встретятся «Победа» (3-е место, 19 очков) и «Акрон-2» (7-е место, 10 очков). Хозяева на ходу: 3 победы подряд, атака – 2.00 гола за игру, Артур Максимчук (6 голов) в отличной форме. Гости забивают в 10 последних матчах, но оборона ужасна – 2.60 пропущенных в среднем за 5 игр. Встреча атакующей «Победы» и дырявого «Акрона» обещает быть результативной с победой хозяев.

«Победа»

Команда из Хасавюрта уверенно идeт на 3-м месте. 3 победы подряд, забивают в 3 последних матчах. Атака мощная – 2.00 гола в среднем за 5 игр. Оборона стабильна – 1.20 пропущенных. В прошлом туре минимальная победа над «Крыльями Советов-2» (1:0). Артур Максимчук (6 голов в 8 матчах) – настоящая машина. «Победа» дома выглядит уверенно и нацелена на победу.

«Акрон-2»

Тольяттинцы находятся на 7-м месте, но их форма оставляет желать лучшего. Забивают в 10 последних матчах – это плюс. Атака приносит 1.40 гола за игру. Но оборона – катастрофа: 2.60 пропущенных в среднем за 5 матчей (13 голов в 5 играх), пропускают в 6 последних матчах. В гостях ещe хуже: 3 поражения подряд. Максим Холодов (5 голов) – лидер атаки, но с такой защитой побеждать невозможно.

Факты о командах

«Победа»

  • 3-е место, 19 очков, лучший бомбардир: Артур Максимчук (6)
  • За 5 матчей: 2.00 забито, 1.20 пропущено
  • 3 победы подряд
  • Забивают в 3 последних матчах

«Акрон-2»

  • 7-е место, 10 очков, лучший бомбардир: Максим Холодов (5)
  • За 5 матчей: 1.40 забито, 2.60 пропущено
  • Забивают в 10 последних матчах
  • Пропускают в 6 последних матчах
  • 3 поражения подряд в гостях

Прогноз на матч «Победа» – «Акрон-2»

«Победа» в отличной форме – 3 победы подряд, атака работает. «Акрон-2» забивает постоянно, но его оборона – решето: 13 голов в 5 матчах. Против такой защиты Максимчук должен разгуляться. Гости наверняка забьют – их серия 10 матчей говорит сама за себя. Но с обороной, которая пропускает 2.60 за матч, против такой «Победы» это не спасeт. Ждeм результативный матч с победой хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Победа» – коэффициент 1.40
  • Тотал голов больше 2.5

1.40
Победа «Победы»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Акрон-2 Победа
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