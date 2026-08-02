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«Челябинск-2» – «Динамо Барнаул»: кто победит в матче 19 тура Второй лиги Б 2026

02 августа 2026 8:00
Челябинск-2 - Динамо Брл
03 авг. 2026, понедельник 12:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 19 тур
Перейти в онлайн матча
2.90
Победа «Динамо Барнаул»
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Матч 19-го тура Второй лиги Б между «Челябинск-2» и «Динамо Барнаул» пройдет 3 августа 2026 года в Челябинске на домашнем стадионе хозяев. Обе команды набрали по 14 очков после 18 туров и занимают соседние места в нижней части таблицы – 10-е и 11-е соответственно. При этом хозяева не могут выиграть в семи последних матчах и испытывают серьезные проблемы в атаке, а гости проиграли три последние встречи, но при этом стабильно забивают в каждом из последних трех туров. Встреча двух кризисных команд обещает стать проверкой на прочность: кто сумеет прервать неудачную серию и набрать столь необходимые очки – хозяева, играющие при поддержке трибун, или гости, имеющие более острую атаку?

Кто победит в матче

«Челябинск-2» подходит к этому матчу в глубоком кризисе. Команда не может выиграть в семи последних матчах чемпионата, а в последних пяти играх забила всего два гола (в среднем 0.40 за матч), при этом шесть из восьми последних встреч завершились без голов со стороны хозяев. Лучший бомбардир Тихон Орлов имеет всего три гола в 11 матчах, что говорит о низкой эффективности атакующей линии. Оборона также не радует – в шести последних матчах челябинцы неизменно пропускают, а в последних пяти играх пропущено девять мячей (в среднем 1.80 за игру). Домашнее поле могло бы стать преимуществом, но при такой игре в атаке и обороне рассчитывать на победу сложно. В очных встречах с «Динамо Барнаул» хозяева дважды играли вничью 0:0 и один раз проиграли 1:3, что не добавляет оптимизма.

«Динамо Барнаул» также находится не в лучшей форме, но выглядит предпочтительнее благодаря стабильной игре в атаке. Команда проигрывает в трех последних матчах, но при этом в каждом из них забивает – в трех последних турах гости обязательно отличались. В последних пяти играх барнаульцы забили шесть голов (в среднем 1.20 за матч), а Михаил Осипов с четырьмя голами в 17 матчах является более результативным бомбардиром, чем лидер хозяев. Однако оборона гостей выглядит катастрофически – в последних пяти матчах пропущено 14 мячей (в среднем 2.80 за игру), а «Динамо» пропускает в пяти последних встречах. Тем не менее умение забивать даже в проигранных матчах дает гостям преимущество перед соперником, который часто не может отличиться вовсе.

Итоговый вывод: несмотря на неудачную серию обеих команд, «Динамо Барнаул» имеет более острую атаку и стабильно забивает, тогда как «Челябинск-2» испытывает колоссальные проблемы с реализацией моментов. При слабой обороне гостей хозяева могут отличиться, но их атакующая неэффективность делает это маловероятным. Наиболее вероятным сценарием видится победа гостей, хотя обе команды имеют шансы на гол.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что обе команды находятся в кризисе, однако «Динамо Барнаул» демонстрирует стабильную результативность, тогда как «Челябинск-2» часто не забивает вовсе. В очных встречах команды дважды сыграли вничью 0:0 и один раз победу одержало «Динамо Барнаул» (3:1). Это говорит о том, что гости имеют небольшое психологическое преимущество и способны добиваться результата в матчах с этим соперником, особенно учитывая текущие атакующие проблемы хозяев.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 2 (50%)
Побед - 2 (50%)
3
Забитых мячей
6
0.75
В среднем за матч
1.5
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 19 тур
Челябинск-2
2 : 3
03.08.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 19 тур
Челябинск-2
2 : 3
03.08.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Динамо Брл
0 : 0
24.05.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Челябинск-2
0 : 0
02.08.2025
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Динамо Брл
3 : 1
26.04.2025
Челябинск-2

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск-2
16
Александр Мележечкин
ВР
23
Богдан Рогочий
ЛЗ
13
Артем Тушин
ЛЗ
55
Георгий Борисов
ЛЗ
92
Дмитрий Юдин
ПЗ
68
Марк Каптинар
ПЗ
12
Александр Новосад
ПЗ
33
Денис Покотыло
ЛП
44
Игорь Русяев
ПП
53
Тихон Орлов
ЦФ
9
Никита Зырянов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Коркин
Динамо Брл
16
Илья Бычков
ВР
53
Василий Илик
ЛЗ
27
Артем Саблин
ЛЗ
38
Егор Перевозников
ЛЗ
85
Артем Мальфанов
ПЗ
24
Илья Хатунцев
ПЗ
21
Андрей Жигалов
ПЗ
49
Дмитрий Бакай
ЛП
10
Михаил Осипов
ПП
18
Антон Шадура
ЦФ
23
Никита Ворона
ЦФ
Главный тренер
Александр Данцев
Челябинск-2
18
Александр Конюшенко
ЦЗ
67
Александр Пашков
ЦЗ
82
Артем Игнатиев
ЦЗ
98
Никита Шепелев
ЦЗ
84
Денис Фирсов
ЦЗ
14
Артем Пермяков
ЦЗ
14
Владимир Орликов
ЦЗ
75
Данил Шагеев
ЦЗ
76
Николай Козлов
ЦЗ
97
Александр Чемасов
ЦЗ
71
Всеволод Бураджиев
ЦЗ
Динамо Брл
93
Александр Рейз
ЦЗ
7
Иван Житников
ЦЗ
76
Роман Колмаков
ЦЗ
73
Данил Решетников
ЦЗ
14
Кирилл Могель
ЦЗ
39
Данил Барыбин
ЦЗ
3-2-2-2
16
Мележечкин
68
Каптинар
23
Рогочий
13
Тушин
55
Борисов
12
Новосад
33
Покотыло
44
Русяев
9
Зырянов
53
Орлов
3-2-2-2
16
Бычков
24
Хатунцев
53
Илик
27
Саблин
21
Жигалов
38
Перевозников
10
Осипов
49
Бакай
23
Ворона
18
Шадура
53
Орлов
67
Пашков
67
Пашков
53
Орлов
33
Покотыло
84
Фирсов
84
Фирсов
33
Покотыло
12
Новосад
14
Орликов
14
Орликов
12
Новосад
68
Каптинар
97
Чемасов
97
Чемасов
68
Каптинар
92
Юдин
71
Бураджиев
71
Бураджиев
92
Юдин
53
Илик
93
Рейз
93
Рейз
53
Илик
27
Саблин
7
Житников
7
Житников
27
Саблин
21
Жигалов
76
Колмаков
76
Колмаков
21
Жигалов
49
Бакай
73
Решетников
73
Решетников
49
Бакай
18
Шадура
14
Могель
14
Могель
18
Шадура
Остались в запасе
Челябинск-2
Динамо Брл
18
Александр Конюшенко
ЦЗ
82
Артем Игнатиев
ЦЗ
98
Никита Шепелев
ЦЗ
14
Артем Пермяков
ЦЗ
75
Данил Шагеев
ЦЗ
76
Николай Козлов
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Коркин
39
Данил Барыбин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Данцев
Остались в запасе
18
Александр Конюшенко
ЦЗ
82
Артем Игнатиев
ЦЗ
98
Никита Шепелев
ЦЗ
14
Артем Пермяков
ЦЗ
75
Данил Шагеев
ЦЗ
76
Николай Козлов
ЦЗ
Остались в запасе
39
Данил Барыбин
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Коркин
Главный тренер
Александр Данцев

Прогноз на победителя

Учитывая более острую атаку «Динамо Барнаул», его стабильную результативность в последних матчах и проблемы «Челябинск-2» с забитыми голами, мы прогнозируем победу гостей. Хозяева испытывают серьезные трудности в нападении, не забивая в шести из восьми последних матчей, что делает их шансы на положительный исход минимальными, даже несмотря на слабую оборону соперника. «Динамо Барнаул» же способно использовать эту уязвимость и прервать свою неудачную серию. Рекомендуем ставку на победу «Динамо Барнаул» с коэффициентом 2.90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19-го тура Второй лиги Б между «Челябинск-2» и «Динамо Барнаул» состоится 3 августа 2026 года в Челябинске на домашнем стадионе хозяев и начнется в 12:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Челябинск-2» – «Динамо Барнаул»: смотреть онлайн

2.90
Победа «Динамо Барнаул»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Динамо Брл Челябинск-2
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