Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Брл - Челябинск-2: обзор матча 24 мая 2026

Динамо Брл
24.05.2026, воскресенье, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
0 : 0
Завершен
Челябинск-2
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Брл - Челябинск-2
Завершен
88'
Замена
Данил Шагеев ️️️️➡️️ Александр Чемасов
87'
Желтая карточка
Александр Пашков
87'
Замена
Николай Козлов ️️️️➡️️ Дмитрий Юдин
Замена
Артем Яркин ️️️️➡️️ Степан Михайлин
81'
72'
Замена
Денис Фирсов ️️️️➡️️ Илья Юрин
72'
Замена
Всеволод Бураджиев ️️️️➡️️ Тихон Орлов
Желтая карточка
Антон Шадура
63'
Замена
Степан Михайлин ️️️️➡️️ Кирилл Могель
60'
Замена
Андрей Жигалов ️️️️➡️️ Константин Симаков
59'
58'
Замена
Александр Пашков ️️️️➡️️ Елизар Глухов
Замена
Захар Сергеев ️️️️➡️️ Данил Решетников
53'
Желтая карточка
Артем Мальфанов
32'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Брл
16
Илья Бычков
ВР
53
Василий Илик
ЛЗ
23
Никита Ворона
ЛЗ
10
Михаил Осипов
ЛЗ
85
Артем Мальфанов
ПЗ
93
Александр Рейз
ПЗ
13
Антон Петухов
ПЗ
18
Антон Шадура
ЛП
83
Константин Симаков
ЦП
73
Данил Решетников
ПП
14
Кирилл Могель
ЦФ
Главный тренер
Александр Данцев
Челябинск-2
16
Александр Мележечкин
ВР
83
Арсений Ефремов
ЛЗ
92
Дмитрий Юдин
ЛЗ
12
Александр Новосад
ЛЗ
13
Артем Тушин
ПЗ
68
Марк Каптинар
ПЗ
9
Никита Зырянов
ПЗ
89
Илья Юрин
ЛП
97
Александр Чемасов
ЦП
66
Елизар Глухов
ПП
18
Тихон Орлов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Коркин
Динамо Брл
39
Данил Барыбин
ЦЗ
33
Степан Михайлин
ЦЗ
96
Артем Яркин
ЦЗ
33
Савва Котов
ЦЗ
18
Тимур Белоусов
ЦЗ
21
Андрей Жигалов
ЦЗ
11
Роман Колмаков
ЦЗ
49
Дмитрий Бакай
ЦЗ
7
Иван Житников
ЦЗ
3
Захар Сергеев
ЦЗ
Челябинск-2
67
Александр Пашков
ЦЗ
84
Денис Фирсов
ЦЗ
80
Артем Пермяков
ЦЗ
75
Данил Шагеев
ЦЗ
76
Николай Козлов
ЦЗ
71
Всеволод Бураджиев
ЦЗ
81
Кирилл Бородин
ЦЗ
78
Федор Маргарян
ЦЗ
3-2-3-1
16
Бычков
93
Рейз
53
Илик
23
Ворона
10
Осипов
13
Петухов
18
Шадура
83
Симаков
73
Решетников
14
Могель
3-2-3-1
16
Мележечкин
68
Каптинар
83
Ефремов
92
Юдин
9
Зырянов
12
Новосад
66
Глухов
97
Чемасов
89
Юрин
18
Орлов
14
Могель
33
Михайлин
33
Михайлин
14
Могель
Михайлин
96
Яркин
96
Яркин
Михайлин
83
Симаков
21
Жигалов
21
Жигалов
83
Симаков
73
Решетников
3
Сергеев
3
Сергеев
73
Решетников
66
Глухов
67
Пашков
67
Пашков
66
Глухов
89
Юрин
84
Фирсов
84
Фирсов
89
Юрин
97
Чемасов
75
Шагеев
75
Шагеев
97
Чемасов
92
Юдин
76
Козлов
76
Козлов
92
Юдин
18
Орлов
71
Бураджиев
71
Бураджиев
18
Орлов
Остались в запасе
Динамо Брл
Челябинск-2
39
Данил Барыбин
ЦЗ
33
Савва Котов
ЦЗ
18
Тимур Белоусов
ЦЗ
11
Роман Колмаков
ЦЗ
49
Дмитрий Бакай
ЦЗ
7
Иван Житников
ЦЗ
Главный тренер
Александр Данцев
80
Артем Пермяков
ЦЗ
81
Кирилл Бородин
ЦЗ
78
Федор Маргарян
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Коркин
Остались в запасе
39
Данил Барыбин
ЦЗ
33
Савва Котов
ЦЗ
18
Тимур Белоусов
ЦЗ
11
Роман Колмаков
ЦЗ
49
Дмитрий Бакай
ЦЗ
7
Иван Житников
ЦЗ
Остались в запасе
80
Артем Пермяков
ЦЗ
81
Кирилл Бородин
ЦЗ
78
Федор Маргарян
ЦЗ
Главный тренер
Александр Данцев
Главный тренер
Виталий Коркин
Статистика матча Динамо Брл - Челябинск-2
2
1
Всего ударов по воротам
4
3
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
24
15
Офсайды
3
3
Удары мимо ворот
2
2
Информация о матче
Главный судья:
V. Smirnov
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Динамо Брл
Челябинск-2
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Челябинск-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.57
13 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Рубин-2» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 3.55
6 июня
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Урал-2» – «Динамо» Барнаул: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.65
30 мая
«Знамя Труда» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.00
2025.08.19 17:58
Игрок барнаульского «Динамо» травмировался, сделав неудачное сальто во время празднования
2025.08.11 09:02
2
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«Челябинск-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.57
13 июня
«Рубин-2» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 3.55
6 июня
«Челябинск-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
Прогноз на точный счeт матча «Химик» – «Челябинск-2»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 08:50
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Химик
- : -
12.07.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Химик
- : -
12.07.2026
Акрон-2
Последние матчи
Все
Динамо Брл
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
4 : 0
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
4 : 0
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Динамо Брл
2 : 0
28.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Носта
0 : 1
21.06.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Челябинск-2
0 : 3
28.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Ижевск
1 : 0
21.06.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Челябинск-2
0 : 0
14.06.2026
КДВ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+