14 июня 2026 года в рамках 12-го тура России Второй лиги Б встретятся «Челябинск-2» и «КДВ».

«Челябинск-2»

Челябинский дубль занимает девятое место в турнирной таблице (12 очков после 11 туров). Команда демонстрирует стабильные результаты: не проигрывает в четырeх последних матчах и в шести из восьми последних. Атака хозяев действует достаточно эффективно – в среднем 1.60 гола за последние пять игр (восемь голов в пяти встречах), причeм клуб забивает в шести из восьми последних матчей. Оборона пропускает 1.20 в среднем, и команда пропускает в пяти из семи последних встреч. В прошлом туре «Челябинск-2» одержал выездную победу над «Рубином-2» (2:1). Хозяева находятся в хорошей форме и намерены продлить свою беспроигрышную серию.

«КДВ»

Клуб из Кисловодска занимает второе место в турнирной таблице (25 очков). Команда переживает небольшой спад: не может выиграть в трeх последних матчах и пропускает в трeх подряд. В атаке гости действуют скромнее обычного – 1.00 гола в среднем за последние пять игр (пять голов в пяти встречах), хотя в целом по сезону «КДВ» забивает в 16 из 18 матчей. Оборона пропускает 1.20 в среднем. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Ижевском» (1:1). История личных встреч складывается в пользу гостей: три победы в трeх последних очных матчах, причeм в каждом из них «КДВ» забивал сопернику.

Факты о командах

«Челябинск-2»

9-е место, 12 очков, лучший бомбардир: Тихон Орлов (3)

За 5 матчей: 1.60 забито, 1.20 пропущено

4 матча без поражений

Забивают в 6 из 8 матчей

Пропускают в 5 из 7 матчей

«КДВ»

2-е место, 25 очков, лучший бомбардир: Даниил Кондраков (6)

За 5 матчей: 1.00 забито, 1.20 пропущено

3 матча без побед

Пропускают в 3 последних матчах

Забивают в 16 из 18 матчей

3 победы подряд в очных встречах

Прогноз на матч «Челябинск-2» – «КДВ»

«Челябинск-2» подходит к матчу в хорошей форме и не проигрывает уже четыре игры. «КДВ» – более классный соперник, но его нынешняя форма оставляет желать лучшего. Обе команды регулярно забивают, но и пропускают достаточно часто. История личных встреч говорит о преимуществе гостей, однако их текущая безвыигрышная серия вызывает сомнения. Вероятен обмен голами, а исход матча может быть любым, поэтому ставка на результативность выглядит надeжнее.

Рекомендованные ставки