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«Челябинск-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.57

13 июня 2026 10:19
Челябинск-2 - КДВ
14 июн. 2026, воскресенье 15:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
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1.57
Тотал голов больше 2.5
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14 июня 2026 года в рамках 12-го тура России Второй лиги Б встретятся «Челябинск-2» и «КДВ».

«Челябинск-2»

Челябинский дубль занимает девятое место в турнирной таблице (12 очков после 11 туров). Команда демонстрирует стабильные результаты: не проигрывает в четырeх последних матчах и в шести из восьми последних. Атака хозяев действует достаточно эффективно – в среднем 1.60 гола за последние пять игр (восемь голов в пяти встречах), причeм клуб забивает в шести из восьми последних матчей. Оборона пропускает 1.20 в среднем, и команда пропускает в пяти из семи последних встреч. В прошлом туре «Челябинск-2» одержал выездную победу над «Рубином-2» (2:1). Хозяева находятся в хорошей форме и намерены продлить свою беспроигрышную серию.

«КДВ»

Клуб из Кисловодска занимает второе место в турнирной таблице (25 очков). Команда переживает небольшой спад: не может выиграть в трeх последних матчах и пропускает в трeх подряд. В атаке гости действуют скромнее обычного – 1.00 гола в среднем за последние пять игр (пять голов в пяти встречах), хотя в целом по сезону «КДВ» забивает в 16 из 18 матчей. Оборона пропускает 1.20 в среднем. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Ижевском» (1:1). История личных встреч складывается в пользу гостей: три победы в трeх последних очных матчах, причeм в каждом из них «КДВ» забивал сопернику.

Факты о командах

«Челябинск-2»

  • 9-е место, 12 очков, лучший бомбардир: Тихон Орлов (3)
  • За 5 матчей: 1.60 забито, 1.20 пропущено
  • 4 матча без поражений
  • Забивают в 6 из 8 матчей
  • Пропускают в 5 из 7 матчей

«КДВ»

  • 2-е место, 25 очков, лучший бомбардир: Даниил Кондраков (6)
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 1.20 пропущено
  • 3 матча без побед
  • Пропускают в 3 последних матчах
  • Забивают в 16 из 18 матчей
  • 3 победы подряд в очных встречах

Прогноз на матч «Челябинск-2» – «КДВ»

«Челябинск-2» подходит к матчу в хорошей форме и не проигрывает уже четыре игры. «КДВ» – более классный соперник, но его нынешняя форма оставляет желать лучшего. Обе команды регулярно забивают, но и пропускают достаточно часто. История личных встреч говорит о преимуществе гостей, однако их текущая безвыигрышная серия вызывает сомнения. Вероятен обмен голами, а исход матча может быть любым, поэтому ставка на результативность выглядит надeжнее.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.57
  • Обе забьют – да

1.57
Тотал голов больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 КДВ Челябинск-2
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