Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Челябинск-2 - КДВ: обзор матча 14 июня 2026

Челябинск-2
14.06.2026, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
0 : 0
Завершен
КДВ
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Челябинск-2 - КДВ
Завершен
Желтая карточка
Николай Козлов
80'
Замена
Данил Шагеев ️️️️➡️️ Всеволод Бураджиев
79'
78'
Замена
Олег Леонов ️️️️➡️️ Дмитрий Стародуб
Замена
Николай Козлов ️️️️➡️️ Артем Пермяков
72'
Желтая карточка
Никита Зырянов
67'
Замена
Елизар Глухов ️️️️➡️️ Илья Юрин
64'
Замена
Александр Пашков ️️️️➡️️ Александр Чемасов
64'
63'
Желтая карточка
Александр Нестеров
57'
Замена
Константин Антипов ️️️️➡️️ Даниил Кондраков
57'
Замена
Антон Килин ️️️️➡️️ Илья Волнов
52'
Желтая карточка
Илья Волнов
Желтая карточка
Марк Каптинар
19'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск-2
16
Александр Мележечкин
ВР
84
Денис Фирсов
ЛЗ
13
Артем Тушин
ЛЗ
68
Марк Каптинар
ПЗ
80
Артем Пермяков
ПЗ
92
Дмитрий Юдин
ЛП
9
Никита Зырянов
ЦП
12
Александр Новосад
ЦП
89
Илья Юрин
ПП
71
Всеволод Бураджиев
ЦФ
97
Александр Чемасов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Коркин
КДВ
1
Илья Воронов
ВР
2
Александр Нестеров
ЛЗ
63
Илья Волнов
ЛЗ
27
Иван Чудин
ЛЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
29
Роман Денисов
ПЗ
15
Денис Никоноров
ПЗ
88
Никита Симдянкин
ЛП
14
Денис Степаненко
ЦП
24
Александр Коротаев
ПП
9
Даниил Кондраков
ЦФ
Главный тренер
Илья Изотов
Челябинск-2
98
Никита Шепелев
ЦЗ
78
Федор Маргарян
ЦЗ
81
Кирилл Бородин
ЦЗ
76
Николай Козлов
ЦЗ
17
Андрей Шведов
ЦЗ
75
Данил Шагеев
ЦЗ
47
Елизар Глухов
ЦЗ
82
Артем Игнатиев
ЦЗ
67
Александр Пашков
ЦЗ
КДВ
18
Антон Килин
ЦЗ
3
Данила Сагуткин
ЦЗ
50
Егор Скичко
ЦЗ
10
Олег Леонов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦЗ
30
Михаил Медведев
ЦЗ
77
Константин Антипов
ЦЗ
4-4-2
16
Мележечкин
13
Тушин
68
Каптинар
84
Фирсов
80
Пермяков
92
Юдин
9
Зырянов
12
Новосад
89
Юрин
97
Чемасов
71
Бураджиев
3-2-3-1
1
Воронов
29
Денисов
2
Нестеров
63
Волнов
15
Никоноров
27
Чудин
24
Коротаев
14
Степаненко
88
Симдянкин
9
Кондраков
80
Пермяков
76
Козлов
76
Козлов
80
Пермяков
71
Бураджиев
75
Шагеев
75
Шагеев
71
Бураджиев
89
Юрин
47
Глухов
47
Глухов
89
Юрин
97
Чемасов
67
Пашков
67
Пашков
97
Чемасов
63
Волнов
18
Килин
18
Килин
63
Волнов
11
Стародуб
10
Леонов
10
Леонов
11
Стародуб
9
Кондраков
77
Антипов
77
Антипов
9
Кондраков
Остались в запасе
Челябинск-2
КДВ
98
Никита Шепелев
ЦЗ
78
Федор Маргарян
ЦЗ
81
Кирилл Бородин
ЦЗ
17
Андрей Шведов
ЦЗ
82
Артем Игнатиев
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Коркин
3
Данила Сагуткин
ЦЗ
50
Егор Скичко
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦЗ
30
Михаил Медведев
ЦЗ
Главный тренер
Илья Изотов
Остались в запасе
98
Никита Шепелев
ЦЗ
78
Федор Маргарян
ЦЗ
81
Кирилл Бородин
ЦЗ
17
Андрей Шведов
ЦЗ
82
Артем Игнатиев
ЦЗ
Остались в запасе
3
Данила Сагуткин
ЦЗ
50
Егор Скичко
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦЗ
30
Михаил Медведев
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Коркин
Главный тренер
Илья Изотов
Статистика матча Челябинск-2 - КДВ
3
2
Всего ударов по воротам
4
7
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
23
9
Офсайды
0
2
Удары мимо ворот
2
4
Информация о матче
Главный судья:
M. Novikov
Стадион:
Темп
Новости команд
Все
Челябинск-2
КДВ
Экс-игрок «Спартака» с 94 матчами в РПЛ уехал выступать в Томск
21 июня
3
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«КДВ» – «Урал-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.45
20 июня
«Челябинск-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.57
13 июня
«Рубин-2» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 3.55
6 июня
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«Челябинск-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.57
13 июня
«Рубин-2» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 3.55
6 июня
«Челябинск-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
Прогноз на точный счeт матча «Химик» – «Челябинск-2»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 08:50
Экс-игрок «Спартака» с 94 матчами в РПЛ уехал выступать в Томск
21 июня
3
«КДВ» – «Урал-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.45
20 июня
«Челябинск-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.57
13 июня
«Крылья Советов-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2
30 мая
«Акрон-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 29 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
28 апреля
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Челябинск-2
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
КДВ
1 : 0
01.07.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Победа
4 : 0
28.06.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Челябинск-2
0 : 3
28.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Ижевск
1 : 0
21.06.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Челябинск-2
0 : 0
14.06.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
КДВ
1 : 0
01.07.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Победа
4 : 0
28.06.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
КДВ
4 : 1
21.06.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Челябинск-2
0 : 0
14.06.2026
КДВ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+