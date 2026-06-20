21 июня 2026 года в рамках 13-го тура России Второй лиги Б встретятся «КДВ» и «Урал-2».
«КДВ»
Кисловодский клуб занимает второе место в турнирной таблице (26 очков после 12 туров). Команда переживает спад: не может выиграть в четырeх последних матчах. Атака практически остановилась – всего 0.60 гола в среднем за последние пять игр (три гола в пяти встречах). Оборона пропускает 1.20 в среднем (шесть голов). В прошлом туре была зафиксирована сухая ничья с «Челябинском-2» (0:0). Лучший бомбардир Даниил Кондраков забил шесть мячей. Хозяева уступают гостям в текущей форме.
«Урал-2»
Екатеринбургский дубль располагается на седьмом месте (16 очков). Команда находится в отличной форме: три победы подряд, забивает в четырeх последних матчах. В атаке уральцы действуют разрушительно – в среднем 2.80 гола за последние пять игр (14 голов в пяти встречах). Оборона при этом пропускает 1.80 в среднем (девять голов). В прошлом туре была одержана разгромная победа над «Оренбургом-2» (5:0). Гости набрали хороший ход и представляют серьeзную угрозу.
Факты о командах
«КДВ»
- 2-е место, 26 очков, лучший бомбардир: Даниил Кондраков (6)
- За 5 матчей: 0.60 забито, 1.20 пропущено
- 4 матча без побед
«Урал-2»
- 7-е место, 16 очков, лучший бомбардир: Никита Хрисанфов (4)
- За 5 матчей: 2.80 забито, 1.80 пропущено
- 3 победы подряд
- Забивают в 4 последних матчах
Прогноз на матч «КДВ» – «Урал-2»
«Урал-2» подходит к матчу в отличной атакующей форме, тогда как «КДВ» не может победить уже четыре игры. Гости имеют хорошие шансы как минимум не проиграть. Учитывая атакующий потенциал «Урал-2» и проблемы хозяев в атаке, ставка на голы с обеих сторон выглядит обоснованной. «КДВ» может забить, но их нынешняя форма вызывает сомнения.
Рекомендованные ставки
- «Урал-2» не проиграет (двойной шанс X2) – коэффициент 2.45
- Тотал голов больше 2.5