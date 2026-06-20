21 июня 2026 года в рамках 13-го тура России Второй лиги Б встретятся «КДВ» и «Урал-2».

«КДВ»

Кисловодский клуб занимает второе место в турнирной таблице (26 очков после 12 туров). Команда переживает спад: не может выиграть в четырeх последних матчах. Атака практически остановилась – всего 0.60 гола в среднем за последние пять игр (три гола в пяти встречах). Оборона пропускает 1.20 в среднем (шесть голов). В прошлом туре была зафиксирована сухая ничья с «Челябинском-2» (0:0). Лучший бомбардир Даниил Кондраков забил шесть мячей. Хозяева уступают гостям в текущей форме.

«Урал-2»

Екатеринбургский дубль располагается на седьмом месте (16 очков). Команда находится в отличной форме: три победы подряд, забивает в четырeх последних матчах. В атаке уральцы действуют разрушительно – в среднем 2.80 гола за последние пять игр (14 голов в пяти встречах). Оборона при этом пропускает 1.80 в среднем (девять голов). В прошлом туре была одержана разгромная победа над «Оренбургом-2» (5:0). Гости набрали хороший ход и представляют серьeзную угрозу.

Факты о командах

«КДВ»

2-е место, 26 очков, лучший бомбардир: Даниил Кондраков (6)

За 5 матчей: 0.60 забито, 1.20 пропущено

4 матча без побед

«Урал-2»

7-е место, 16 очков, лучший бомбардир: Никита Хрисанфов (4)

За 5 матчей: 2.80 забито, 1.80 пропущено

3 победы подряд

Забивают в 4 последних матчах

Прогноз на матч «КДВ» – «Урал-2»

«Урал-2» подходит к матчу в отличной атакующей форме, тогда как «КДВ» не может победить уже четыре игры. Гости имеют хорошие шансы как минимум не проиграть. Учитывая атакующий потенциал «Урал-2» и проблемы хозяев в атаке, ставка на голы с обеих сторон выглядит обоснованной. «КДВ» может забить, но их нынешняя форма вызывает сомнения.

Рекомендованные ставки