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«КДВ» – «Урал-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.45

20 июня 2026 10:22
КДВ - Урал-2
21 июн. 2026, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
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2.45
«Урал-2» не проиграет
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21 июня 2026 года в рамках 13-го тура России Второй лиги Б встретятся «КДВ» и «Урал-2».

«КДВ»

Кисловодский клуб занимает второе место в турнирной таблице (26 очков после 12 туров). Команда переживает спад: не может выиграть в четырeх последних матчах. Атака практически остановилась – всего 0.60 гола в среднем за последние пять игр (три гола в пяти встречах). Оборона пропускает 1.20 в среднем (шесть голов). В прошлом туре была зафиксирована сухая ничья с «Челябинском-2» (0:0). Лучший бомбардир Даниил Кондраков забил шесть мячей. Хозяева уступают гостям в текущей форме.

«Урал-2»

Екатеринбургский дубль располагается на седьмом месте (16 очков). Команда находится в отличной форме: три победы подряд, забивает в четырeх последних матчах. В атаке уральцы действуют разрушительно – в среднем 2.80 гола за последние пять игр (14 голов в пяти встречах). Оборона при этом пропускает 1.80 в среднем (девять голов). В прошлом туре была одержана разгромная победа над «Оренбургом-2» (5:0). Гости набрали хороший ход и представляют серьeзную угрозу.

Факты о командах

«КДВ»

  • 2-е место, 26 очков, лучший бомбардир: Даниил Кондраков (6)
  • За 5 матчей: 0.60 забито, 1.20 пропущено
  • 4 матча без побед

«Урал-2»

  • 7-е место, 16 очков, лучший бомбардир: Никита Хрисанфов (4)
  • За 5 матчей: 2.80 забито, 1.80 пропущено
  • 3 победы подряд
  • Забивают в 4 последних матчах

Прогноз на матч «КДВ» – «Урал-2»

«Урал-2» подходит к матчу в отличной атакующей форме, тогда как «КДВ» не может победить уже четыре игры. Гости имеют хорошие шансы как минимум не проиграть. Учитывая атакующий потенциал «Урал-2» и проблемы хозяев в атаке, ставка на голы с обеих сторон выглядит обоснованной. «КДВ» может забить, но их нынешняя форма вызывает сомнения.

Рекомендованные ставки

  • «Урал-2» не проиграет (двойной шанс X2) – коэффициент 2.45
  • Тотал голов больше 2.5

2.45
«Урал-2» не проиграет
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Урал-2 КДВ
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