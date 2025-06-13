14 июня в рамках 10-го тура Второй лиги Б на поле выйдут «Химик» и «Челябинск-2». Команды подходят к очной встрече с разной турнирной мотивацией и статистикой. Хозяева располагаются на 3-м месте с 18 очками, в то время как гости идут 11-ми с 7 очками. Это уже задаeт тон будущему поединку: «Химик» будет претендовать на победу, чтобы сохранить высокие позиции, а «Челябинск-2» попытается зацепиться за очки.

«Химик»

«Химик» демонстрирует солидную атакующую игру: в последних пяти матчах команда забила 14 голов (2.80 в среднем за игру), что является одним из лучших показателей в лиге. Главный бомбардир – Илья Юрченко, забивший 7 мячей в 8 матчах, показывает отличную результативность и нацеленность на ворота соперника. Однако оборона «Химика» пропускает достаточно много – в среднем 1.40 гола за игру, что указывает на уязвимость в обороне, особенно учитывая пропущенные 7 голов в пяти последних матчах. В целом, «Химик» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей, что говорит о стабильности и хорошем настрое коллектива.

«Челябинск-2»

Гости идут 11-ми и набирают очки с большим трудом. В пяти последних играх «Челябинск-2» забил всего 5 голов (1 гол в среднем за игру), при этом пропуская 8 мячей (1.60 в среднем), что говорит о неустойчивой игре в обороне. Несмотря на это, «Челябинск-2» сумел выиграть последний матч с минимальным счeтом 1:0, что может стать психологическим плюсом. Тем не менее, команда пропускала в 8 из 9 последних матчей, что не внушает оптимизма при визите к агрессивно играющему лидеру турнира.

Факты о командах

«Химик»

3 место в турнире с 18 очками

Забивает минимум один гол в 7 последних матчах подряд

Средняя результативность: 2.80 гола забито и 1.40 пропущено за игру (последние 5 матчей)

Лучший бомбардир: Илья Юрченко (7 голов в 8 играх)

«Челябинск-2»

11 место в таблице с 7 очками

Забивает в среднем 1 гол за игру, пропуская 1.60 (последние 5 матчей)

Пропускал голы в 8 из 9 последних матчей

Недавняя победа 1:0 над «Крылья Советов-2»

Прогноз на матч

«Химик» выглядит более мощной и атакующей командой, способной создавать и реализовывать моменты, благодаря чему вероятна результативная игра с их стороны. Несмотря на проблемы в обороне, хозяева домашнего поля имеют все шансы обеспечить себе положительный результат. «Челябинск-2» постарается сыграть на контратаках и максимально компактно, чтобы избежать крупного поражения, однако пропускать менее одного гола в этом матче будет крайне сложно. Предполагается игра с голами от обеих команд, но с преимуществом «Химика» по результату.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Химика»

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