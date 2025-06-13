Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счёт матча «Химик» – «Челябинск-2»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года

13 июня 2025 8:59
Химик - Челябинск-2
14 июн. 2025, суббота 01:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Перейти в онлайн матча
6.70
Точный счёт 3:1 в пользу «Химика»
Сделать ставку

14 июня в рамках 10-го тура Второй лиги Б на поле выйдут «Химик» и «Челябинск-2». Команды подходят к очной встрече с разной турнирной мотивацией и статистикой. Хозяева располагаются на 3-м месте с 18 очками, в то время как гости идут 11-ми с 7 очками. Это уже задаeт тон будущему поединку: «Химик» будет претендовать на победу, чтобы сохранить высокие позиции, а «Челябинск-2» попытается зацепиться за очки.

«Химик»

«Химик» демонстрирует солидную атакующую игру: в последних пяти матчах команда забила 14 голов (2.80 в среднем за игру), что является одним из лучших показателей в лиге. Главный бомбардир – Илья Юрченко, забивший 7 мячей в 8 матчах, показывает отличную результативность и нацеленность на ворота соперника. Однако оборона «Химика» пропускает достаточно много – в среднем 1.40 гола за игру, что указывает на уязвимость в обороне, особенно учитывая пропущенные 7 голов в пяти последних матчах. В целом, «Химик» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей, что говорит о стабильности и хорошем настрое коллектива.

«Челябинск-2»

Гости идут 11-ми и набирают очки с большим трудом. В пяти последних играх «Челябинск-2» забил всего 5 голов (1 гол в среднем за игру), при этом пропуская 8 мячей (1.60 в среднем), что говорит о неустойчивой игре в обороне. Несмотря на это, «Челябинск-2» сумел выиграть последний матч с минимальным счeтом 1:0, что может стать психологическим плюсом. Тем не менее, команда пропускала в 8 из 9 последних матчей, что не внушает оптимизма при визите к агрессивно играющему лидеру турнира.

Факты о командах

«Химик»

  • 3 место в турнире с 18 очками
  • Забивает минимум один гол в 7 последних матчах подряд
  • Средняя результативность: 2.80 гола забито и 1.40 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Лучший бомбардир: Илья Юрченко (7 голов в 8 играх)

«Челябинск-2»

  • 11 место в таблице с 7 очками
  • Забивает в среднем 1 гол за игру, пропуская 1.60 (последние 5 матчей)
  • Пропускал голы в 8 из 9 последних матчей
  • Недавняя победа 1:0 над «Крылья Советов-2»

Прогноз на матч

«Химик» выглядит более мощной и атакующей командой, способной создавать и реализовывать моменты, благодаря чему вероятна результативная игра с их стороны. Несмотря на проблемы в обороне, хозяева домашнего поля имеют все шансы обеспечить себе положительный результат. «Челябинск-2» постарается сыграть на контратаках и максимально компактно, чтобы избежать крупного поражения, однако пропускать менее одного гола в этом матче будет крайне сложно. Предполагается игра с голами от обеих команд, но с преимуществом «Химика» по результату.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Химика»

Рекомендации:

  • Победа «Химика» – коэффициент 1.75
  • Точный счeт 3:1 в пользу «Химика» – коэффициент 6.70
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Химика» больше 2.5 – коэффициент 2.10

6.70
Точный счёт 3:1 в пользу «Химика»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Челябинск-2 Химик
Другие прогнозы
Матч завершен
0 : 2
5.75
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Гомель - Арсенал
Точный счёт 2:0 в пользу «Гомеля»
Матч завершен
0 : 1
7.50
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Молодечно - Динамо-Брест
Точный счёт 1:3 в пользу «Динамо-Брест»
Матч завершен
2 : 0
6.50
Бразилия. Серия А, 12 тур
Атлетико Минейро - Интернасьонал
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
Матч завершен
1 : 3
7.10
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сан-Паулу - Васко да Гама
Точный счёт 2:1 в пользу «Сан-Паулу»
Матч завершен
4 : 0
9.00
США. МЛС, 26 тур
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
Точный счёт 2:2
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 