Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Челябинск-2 - Химик: обзор матча 28 июня 2026

Челябинск-2
28.06.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
0 : 3
Завершен
Химик
7' Д. Оганичев 41' А. Широков 77' Д. Зуев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Челябинск-2 - Химик
Завершен
Желтая карточка
Александр Мележечкин
83'
82'
Замена
Никита Шулкин ️️️️➡️️ Роман Райфегерсте
Замена
Федор Маргарян ️️️️➡️️ Илья Юрин
81'
77'
ГОЛ! 0:3! Даниил Зуев
Пас отдал Александр Горячкин
75'
Замена
Александр Горячкин ️️️️➡️️ Глеб Якушевич
74'
Замена
Даниил Зуев ️️️️➡️️ Роман Изотов
Замена
Всеволод Бураджиев ️️️️➡️️ Николай Козлов
65'
64'
Замена
Иван Бреславцев ️️️️➡️️ Андрей Савинов
64'
Замена
Вячеслав Зинков ️️️️➡️️ Илья Грузнов
Замена
Николай Козлов ️️️️➡️️ Александр Новосад
46'
Замена
Артем Пермяков ️️️️➡️️ Александр Пашков
46'
41'
ГОЛ! 0:2! Артем Широков
Пас отдал Илья Грузнов
Желтая карточка
Елизар Глухов
36'
Замена
Александр Чемасов ️️️️➡️️ Данил Шагеев
18'
Красная карточка
Марк Каптинар
11'
7'
ГОЛ! 0:1! Даниил Оганичев
Пас отдал Кирилл Мырзаков
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск-2
16
Александр Мележечкин
ВР
12
Александр Новосад
ЛЗ
9
Никита Зырянов
ЛЗ
13
Артем Тушин
ЛЗ
84
Денис Фирсов
ЦЗ
82
Артем Игнатиев
ПЗ
47
Елизар Глухов
ПЗ
68
Марк Каптинар
ПЗ
89
Илья Юрин
ЦП
75
Данил Шагеев
ЦФ
67
Александр Пашков
ЦФ
Главный тренер
Виталий Коркин
Химик
16
Роман Райфегерсте
ВР
4
Глеб Якушевич
ЛЗ
97
Даниил Оганичев
ЛЗ
13
Андрей Савинов
ПЗ
33
Кирилл Мырзаков
ПЗ
9
Роман Изотов
ЛП
66
Дмитрий Вебер
ЛП
5
Артем Широков
ЦП
7
Никита Абрамушкин
ПП
19
Кирилл Гордеев
ПП
36
Илья Грузнов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Блажко
Челябинск-2
98
Никита Шепелев
ЦЗ
78
Федор Маргарян
ЦЗ
81
Кирилл Бородин
ЦЗ
71
Всеволод Бураджиев
ЦЗ
97
Александр Чемасов
ЦЗ
76
Николай Козлов
ЦЗ
17
Андрей Шведов
ЦЗ
80
Артем Пермяков
ЦЗ
Химик
8
Вячеслав Зинков
ЦЗ
65
Александр Горячкин
ЦЗ
57
Никита Шулкин
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ЦЗ
11
Иван Бреславцев
ЦЗ
3-2-1-2
16
Мележечкин
12
Новосад
9
Зырянов
84
Фирсов
13
Тушин
68
Каптинар
89
Юрин
67
Пашков
75
Шагеев
4-5-1
16
Райфегерсте
33
Мырзаков
13
Савинов
4
Якушевич
97
Оганичев
19
Гордеев
7
Абрамушкин
9
Изотов
5
Широков
66
Вебер
36
Грузнов
89
Юрин
78
Маргарян
78
Маргарян
89
Юрин
Козлов
71
Бураджиев
71
Бураджиев
Козлов
75
Шагеев
97
Чемасов
97
Чемасов
75
Шагеев
12
Новосад
76
Козлов
76
Козлов
12
Новосад
67
Пашков
80
Пермяков
80
Пермяков
67
Пашков
36
Грузнов
8
Зинков
8
Зинков
36
Грузнов
4
Якушевич
65
Горячкин
65
Горячкин
4
Якушевич
16
Райфегерсте
57
Шулкин
57
Шулкин
16
Райфегерсте
9
Изотов
77
Зуев
77
Зуев
9
Изотов
13
Савинов
11
Бреславцев
11
Бреславцев
13
Савинов
Остались в запасе
Челябинск-2
Химик
98
Никита Шепелев
ЦЗ
81
Кирилл Бородин
ЦЗ
17
Андрей Шведов
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Коркин
Главный тренер
Андрей Блажко
Остались в запасе
98
Никита Шепелев
ЦЗ
81
Кирилл Бородин
ЦЗ
17
Андрей Шведов
ЦЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Виталий Коркин
Главный тренер
Андрей Блажко
Статистика матча Челябинск-2 - Химик
2
1
Всего ударов по воротам
2
15
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
6
Нарушения
8
10
Офсайды
0
7
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
1
4
Информация о матче
Главный судья:
V. Evdokimov
Стадион:
Химик
Новости команд
Все
Челябинск-2
Химик
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Химик» – «Ижевск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.55
13 июня
«Челябинск-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.57
13 июня
«Рубин-2» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 3.55
6 июня
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«Челябинск-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.57
13 июня
«Рубин-2» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 3.55
6 июня
«Челябинск-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
Прогноз на точный счeт матча «Химик» – «Челябинск-2»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 08:50
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Химик» – «Ижевск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.55
13 июня
«Химик» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
Российский клуб назначил начальником команды девушку
2 мая
4
«Урал-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 29 апреля 2026 с коэффициентом 1.73
28 апреля
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Челябинск-2
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Победа
1 : 1
05.07.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Химик
4 : 1
01.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Челябинск-2
0 : 3
28.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Челябинск-2
0 : 3
28.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Ижевск
1 : 0
21.06.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Челябинск-2
0 : 0
14.06.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Победа
1 : 1
05.07.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Химик
4 : 1
01.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Челябинск-2
0 : 3
28.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2
0 : 2
21.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Химик
3 : 1
14.06.2026
Ижевск
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+