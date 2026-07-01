Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рубин-2 - Носта: обзор матча 01 июля 2026

Рубин-2
01.07.2026, среда, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
3 : 0
Завершен
Носта
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин-2
91
Амир Хайрулин
ВР
42
Дамир Багаутдинов
ЛЗ
84
Даниил Кирягин
ЛЗ
3
Иван Сергеев
ПЗ
58
Рамиль Калмурзин
ПЗ
80
Савва Чернов
ЛП
95
Илья Иванов
ЛП
29
Рамазан Ахметов
ЦП
88
Прохор Ильин
ПП
20
Адель Гайнулин
ПП
55
Эмиль Галимуллин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
Носта
33
Артур Сиволапов
ВР
28
Вадим Ссорин
ЛЗ
23
Антон Пермяков
ЛЗ
29
Владислав Подьянов
ПЗ
5
Станислав Иршев
ПЗ
8
Арсений Вайнер
ЛП
26
Данил Батыршин
ЛП
11
Илья Камышев
ЦП
12
Артур Ананян
ПП
4
Ярослав Волков
ПП
21
Егор Борисов
ЦФ
Главный тренер
Александр Руденко
Рубин-2
17
Илья Яковлев
ЦЗ
97
Егор Чумарин
ЦЗ
74
Илья Балясников
ЦЗ
71
Иван Старцев
ЦЗ
47
Артем Киселенко
ЦЗ
Носта
9
Сергей Лесовский
ЦЗ
72
Максим Шалоников
ЦЗ
63
Артемий Блудов
ЦЗ
7
Дмитрий Чамжаев
ЦЗ
90
Илья Гущин
ЦЗ
60
Айхан Бахыш-Заде
ЦЗ
13
Данила Бойко
ЦЗ
4-5-1
91
Хайрулин
84
Кирягин
3
Сергеев
42
Багаутдинов
58
Калмурзин
95
Иванов
88
Ильин
80
Чернов
29
Ахметов
20
Гайнулин
55
Галимуллин
4-5-1
33
Сиволапов
5
Иршев
29
Подьянов
28
Ссорин
23
Пермяков
4
Волков
12
Ананян
8
Вайнер
11
Камышев
26
Батыршин
21
Борисов
Остались в запасе
Рубин-2
Носта
17
Илья Яковлев
ЦЗ
97
Егор Чумарин
ЦЗ
74
Илья Балясников
ЦЗ
71
Иван Старцев
ЦЗ
47
Артем Киселенко
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Федоров
9
Сергей Лесовский
ЦЗ
72
Максим Шалоников
ЦЗ
63
Артемий Блудов
ЦЗ
7
Дмитрий Чамжаев
ЦЗ
90
Илья Гущин
ЦЗ
60
Айхан Бахыш-Заде
ЦЗ
13
Данила Бойко
ЦЗ
Главный тренер
Александр Руденко
Остались в запасе
17
Илья Яковлев
ЦЗ
97
Егор Чумарин
ЦЗ
74
Илья Балясников
ЦЗ
71
Иван Старцев
ЦЗ
47
Артем Киселенко
ЦЗ
Остались в запасе
9
Сергей Лесовский
ЦЗ
72
Максим Шалоников
ЦЗ
63
Артемий Блудов
ЦЗ
7
Дмитрий Чамжаев
ЦЗ
90
Илья Гущин
ЦЗ
60
Айхан Бахыш-Заде
ЦЗ
13
Данила Бойко
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Федоров
Главный тренер
Александр Руденко
Статистика матча Рубин-2 - Носта
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
10
9
Офсайды
2
1
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
2
5
Информация о матче
Главный судья:
V. Smirnov
Стадион:
Рубин
Новости команд
Все
Рубин-2
Носта
«Рубин» отдал в аренду 20-летнего вингера
2 июля
«Рубин-2» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.8
20 июня
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Рубин» взял на просмотр вингера «Крыльев» и защитника из Первой лиги
19 июня
«Победа» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.77
13 июня
«Рубин» отдал в аренду 20-летнего вингера
2 июля
«Рубин-2» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.8
20 июня
«Рубин» взял на просмотр вингера «Крыльев» и защитника из Первой лиги
19 июня
«Победа» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.77
13 июня
«Рубин-2» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 3.55
6 июня
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Акрон-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 2.03
13 июня
«Челябинск-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
В России закрывается еще один футбольный клуб
2025.12.12 13:34
4
«Ильпар» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.05 08:27
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Рубин-2
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
3 : 0
01.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Динамо Брл
2 : 0
28.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
3 : 0
01.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Динамо Брл
2 : 0
28.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Рубин-2
1 : 0
21.06.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Победа
6 : 0
14.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
3 : 0
01.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Носта
0 : 1
21.06.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Акрон-2
5 : 0
14.06.2026
Носта
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+