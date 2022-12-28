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    Андрей Федоров

    Тренер
    Имя Андрей
    Отчество Витальевич
    Фамилия Федоров
    Гражданство Россия
    Дата рождения 10 апреля 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Локомотив 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.10.2022 Локомотив 1 : 0 Химки
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