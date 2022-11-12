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    Федоров прокомментировал поражение в дерби от «Спартака»

    И.о. главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров высказался после поражения от «Спартака» в 17-м туре РПЛ (1:2).

    «В первом тайме мы были очень робкими. Это очень сильно бросалось в глаза. Считаю, что из‑за этого ничего не получалось у нас. В перерыве состоялся разговор, и очень здорово во втором тайме освежили игру наши замены.

    Поменяли схему, потому что нам надо было забивать. Убрали многочисленные ошибки, которые были в первом тайме, поэтому второй тайм получился такой живой, интересный и с обилием моментов», – сказал Федоров.

    • Федорова вскоре должен сменить Михаил Галактионов.
    • «Локомотив» завтра может опуститься в зону вылета.
    • Москвичам в этом году осталось провести 2 кубковых матча.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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