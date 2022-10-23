Федоров: «Быстрый гол в матче с «Динамо» сыграл с «Локомотивом» злую шутку»

И.о. главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров подытожил матч 14-го тура РПЛ против «Динамо» (1:3).

«Злую шутку с нами сыграл быстро забитый гол. Видно, что на ребят довлеет результат. Сразу стали очень низко обороняться, хотя мы договаривались, что будем играть выше», – сказал тренер.