Федоров: «Не думаю, что «Локомотив» будет бороться за выживание»

И.о. главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров считает, что команде не угрожает вылет в Первую лигу.
«Я считаю, что команда способна на большее. Почему я не должен верить в это? Если мы сейчас будем думать, что боремся за выживание, то это неправильно. Не думаю, что «Локомотив» будет бороться за выживание», – сказал Федоров.
- В 14-м туре РПЛ «Локомотив» проиграл «Динамо» (1:2).
- «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.
- Команду вскоре должен возглавить Михаил Галактионов.
Источник: «Чемпионат»