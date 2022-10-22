Федоров: «Не думаю, что «Локомотив» будет бороться за выживание»

И.о. главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров считает, что команде не угрожает вылет в Первую лигу.

«Я считаю, что команда способна на большее. Почему я не должен верить в это? Если мы сейчас будем думать, что боремся за выживание, то это неправильно. Не думаю, что «Локомотив» будет бороться за выживание», – сказал Федоров.