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    Федоров: «Не думаю, что «Локомотив» будет бороться за выживание»

    И.о. главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров считает, что команде не угрожает вылет в Первую лигу.

    «Я считаю, что команда способна на большее. Почему я не должен верить в это? Если мы сейчас будем думать, что боремся за выживание, то это неправильно. Не думаю, что «Локомотив» будет бороться за выживание», – сказал Федоров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    22.10.2022 21:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7522

      mihail200606 1 час назад

      И динамо вылетало.. и торпедо..видимо,очередь паровоза..

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