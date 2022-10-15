Федоров прокомментировал победу «Локомотива» над «Торпедо» в своей дебютной игре РПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров подвел итоги выигранного матча 13-го тура РПЛ против «Торпедо».

«Локо» победил 1:0 и покинул зону стыков.

Для Федорова это дебютная игра в Премьер-лиге.

Он сменил уволенного неделю назад Йозефа Циннбауэра.

– Мы приблизительно знали, как будет играть «Торпедо». Но ждали, как они начнут с новым тренерским штабом.

Нашим ребятам главное было показать их качества. Они не показывали свой максимум, это было видно на поле.

Три дня мы работали больше над психологией, чтобы они сбросили груз ответственности, который давит.

Занимались тактикой, чтобы команда действовала целостно – оборонялись и атаковали все вместе.

– Какие эмоции после победы?

– Великолепные. Для меня это дебют в РПЛ. Мы, тренеры, обучаемся этой профессии, каждый мечтает поработать в большом клубе.

– Кажется, что на первый тайм команда не вышла. «Торпедо» вас возило. Почему?

– Вы хотите исправить все за три дня? Думаю, это невозможно. Надо голову на место поставить.

Первые 15 минут были очень тяжелые. Вы знаете возможности этих футболистов. Они же не разучились играть. Считаю, что это чистая психология.

– В каком состоянии команда физически?

– Когда закончился контракт с «Казанкой», я стажировался на тренировках «Локомотива».

По нагрузкам мне некрасиво отвечать на вопрос. Чтобы не осуждать и не давать оценку предыдущему тренерскому штабу.