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    «Пропустили как во дворе». Талалаев – о голе «Локомотива» в ворота «Торпедо»

    Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива» в 13-м туре РПЛ.

    «Матч необычный для меня, первый в родном клубе.

    Первый тайм был за нами, три момента не реализовали. По самоотдаче вопросов не возникало.

    Второй тайм, особенно его начало, не удовлетворил. Главный вопрос в психологии, уверенности. Это самые простые вещи.

    Один на один момент должны были забивать, с учетом, что вратарь «Локомотива» Гилерме не играл три месяца.

    По пропущенному голу: давно не видел, чтобы один футболист взял мяч на своей половине поля, пробежал и забил. Как во дворе.

    Поздравил Артема Карпукаса с голом после игры», – сказал Талалаев.

    • «Торпедо» проиграло 0:1.
    • Команда осталась на последнем месте в РПЛ.
    • «Локо» благодаря победе покинул зону стыков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17408

      Cleaner 7 минут назад

      Так Торпедо и есть дворовая команда.

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