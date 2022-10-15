«Пропустили как во дворе». Талалаев – о голе «Локомотива» в ворота «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива» в 13-м туре РПЛ.
«Матч необычный для меня, первый в родном клубе.
Первый тайм был за нами, три момента не реализовали. По самоотдаче вопросов не возникало.
Второй тайм, особенно его начало, не удовлетворил. Главный вопрос в психологии, уверенности. Это самые простые вещи.
Один на один момент должны были забивать, с учетом, что вратарь «Локомотива» Гилерме не играл три месяца.
По пропущенному голу: давно не видел, чтобы один футболист взял мяч на своей половине поля, пробежал и забил. Как во дворе.
Поздравил Артема Карпукаса с голом после игры», – сказал Талалаев.
- «Торпедо» проиграло 0:1.
- Команда осталась на последнем месте в РПЛ.
- «Локо» благодаря победе покинул зону стыков.
Источник: «Матч ТВ»