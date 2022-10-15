«Пропустили как во дворе». Талалаев – о голе «Локомотива» в ворота «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива» в 13-м туре РПЛ.

«Матч необычный для меня, первый в родном клубе.

Первый тайм был за нами, три момента не реализовали. По самоотдаче вопросов не возникало.

Второй тайм, особенно его начало, не удовлетворил. Главный вопрос в психологии, уверенности. Это самые простые вещи.

Один на один момент должны были забивать, с учетом, что вратарь «Локомотива» Гилерме не играл три месяца.

По пропущенному голу: давно не видел, чтобы один футболист взял мяч на своей половине поля, пробежал и забил. Как во дворе.

Поздравил Артема Карпукаса с голом после игры», – сказал Талалаев.