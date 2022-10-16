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  • «Была игра двух аутсайдеров». Лебеденко – о матче с «Локомотивом»

«Была игра двух аутсайдеров». Лебеденко – о матче с «Локомотивом»

16 октября 2022, 14:58
2

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко подытожил матч 13-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

— Что не получилось в игре против «Локомотива»?

— Это была тяжелая игра двух аутсайдеров чемпионата. Нам не хватило забитого мяча. В первом тайме у нас было много хороших возможностей для этого. Надо было забивать, а мы пропустили достаточно легкий гол из-за своей ошибки. Игра была равная, до гола, к сожалению, пропустили его мы.

  • «Локомотив» прервал серию из 5 поражений в РПЛ.
  • Москвичи покинули зону переходных матчей.
  • «Торпедо» замыкает таблицу.

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Источник: телегарам-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Торпедо Локомотив Лебеденко Игорь
Комментарии (2)
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Красногорск_Фан
1665928228
Главное что не нищих изгоев. , но верно что живущих в мутной луже ))))
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Ганнибал Лектор
1665936620
Факел, Химки, Пари НН и Торпедо: кто-то двое из них вылетят напрямую, еще двое будут бороться за стыки с Оренбургом, Уралом и Крыльями Самые очевидные кандидаты на вылет: Химки и Пари НН
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