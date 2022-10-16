«Была игра двух аутсайдеров». Лебеденко – о матче с «Локомотивом»

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко подытожил матч 13-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

— Что не получилось в игре против «Локомотива»?

— Это была тяжелая игра двух аутсайдеров чемпионата. Нам не хватило забитого мяча. В первом тайме у нас было много хороших возможностей для этого. Надо было забивать, а мы пропустили достаточно легкий гол из-за своей ошибки. Игра была равная, до гола, к сожалению, пропустили его мы.