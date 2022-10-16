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    «Была игра двух аутсайдеров». Лебеденко – о матче с «Локомотивом»

    Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко подытожил матч 13-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

    — Что не получилось в игре против «Локомотива»?

    — Это была тяжелая игра двух аутсайдеров чемпионата. Нам не хватило забитого мяча. В первом тайме у нас было много хороших возможностей для этого. Надо было забивать, а мы пропустили достаточно легкий гол из-за своей ошибки. Игра была равная, до гола, к сожалению, пропустили его мы.

    • «Локомотив» прервал серию из 5 поражений в РПЛ.
    • Москвичи покинули зону переходных матчей.
    • «Торпедо» замыкает таблицу.

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    Источник: телегарам-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 14:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15

      SuperPav11 1 час назад

      Локомотив в отличии от Торпедо топ клуб который после этого кризиса будет конкурировать с Зенитом

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