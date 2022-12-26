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  • Экс-тренер «Локомотива» Федоров: «Думаю, мы не уйдем в Азию. ФИФА и УЕФА не хотят терять Россию»

Экс-тренер «Локомотива» Федоров: «Думаю, мы не уйдем в Азию. ФИФА и УЕФА не хотят терять Россию»

26 декабря 2022, 12:48
3

Бывший тренер «Локомотива» Андрей Федоров порассуждал о возможном уходе российского футбола из Европы в Азию.

«Думаю, мы не уйдем в Азию. Всe-таки я надеюсь на лучшее. Сначала говорили, что 23-го объявят, потом 27-го. Теперь уже пишут, что до 31-го числа все должно решиться.

Переход – это очень спорный вопрос. Пока наши руководители в РФС все за и против не взвесят, такого поспешного решения принимать не будут.

Да и ФИФА и УЕФА не хотят терять Россию, для них это тоже большой минус.

Вопрос о возможном попадании через АФК на чемпионат мира кажется спорным. Нас отстранила ФИФА, так почему они не могут сделать то же самое, когда мы будем в АФК?

Если бы решение было только УЕФА, то тут – да, возможно, это было бы решением. Но ведь нас отстранили совместно и ФИФА, и УЕФА.

Если мы будем в АФК, ФИФА и АФК не могут вновь принять решение о нашем бане? Или мы от этого застрахованы, и нам кто-то даeт гарантии.

Может повториться то же самое? И какой тогда смысл в этом переходе?» – сказал Федоров.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
  • Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Азия Локомотив Федоров Андрей
Комментарии (3)
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eugen-han
1672050131
Думать,- это одно, а предполагать и действовать согласно ситуации - это другое Надо сейчас и в будущем направить свой взор на восход, а не на закат, т.е. делать шаги в направлении Азии и востока, а не затухающей со временем Европы. Чем раньше мы осознаем и поймём, что Европа хочет быть гейропой и нам с ними не по пути, и тем более что туда нам путь заказан на определенных антиселовечных условиях. Футбол- это жизнь, а в жизни, а частности в Европе не всё ладно с традиционными ценностями и с правдой как таковой, так как одна ложь и более ничего. УЕФА превратится в Евровидение, где голосуют за ,,своих", что напоминает предвзятое судейство в лиге чемпионов к странам, не входящих в западное крыло Бенилюкса и иже с ними.
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