Экс-тренер «Локомотива» Федоров: «Думаю, мы не уйдем в Азию. ФИФА и УЕФА не хотят терять Россию»

Бывший тренер «Локомотива» Андрей Федоров порассуждал о возможном уходе российского футбола из Европы в Азию.

«Думаю, мы не уйдем в Азию. Всe-таки я надеюсь на лучшее. Сначала говорили, что 23-го объявят, потом 27-го. Теперь уже пишут, что до 31-го числа все должно решиться.

Переход – это очень спорный вопрос. Пока наши руководители в РФС все за и против не взвесят, такого поспешного решения принимать не будут.

Да и ФИФА и УЕФА не хотят терять Россию, для них это тоже большой минус.

Вопрос о возможном попадании через АФК на чемпионат мира кажется спорным. Нас отстранила ФИФА, так почему они не могут сделать то же самое, когда мы будем в АФК?

Если бы решение было только УЕФА, то тут – да, возможно, это было бы решением. Но ведь нас отстранили совместно и ФИФА, и УЕФА.

Если мы будем в АФК, ФИФА и АФК не могут вновь принять решение о нашем бане? Или мы от этого застрахованы, и нам кто-то даeт гарантии.

Может повториться то же самое? И какой тогда смысл в этом переходе?» – сказал Федоров.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно