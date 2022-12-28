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    Федоров объяснил, почему «Локомотив» проваливает сезон

    Бывший и.о. главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров объяснил, почему команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.

    «В чeм главная причина такого провального сезона «Локомотива»? Моe мнение: очень резко омолодились. И самое главное, что бросалось в глаза — нет команды. Да, есть футболисты с неплохими качествами, но не команда. Когда я пришeл, это было видно. Даже сами ребята, особенно те, кто постарше, отмечают — нет единого коллектива. И на тренировках, и в игре очень сложно чего-то добиться при этом.

    Ну и неудачный старт надломил команду. Если бы было побольше опытных игроков, которые держат удар… А так, побед не было, результат плохой, и это всe больше давило на ребят. В силу своего возраста ребята не справились психологически», – сказал Федоров.

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    Источник: «Реальное время»

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