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    «Могут подняться в зону еврокубков». Федоров – о назначении Бердыева в «Сочи»

    Бывший игрок «Рубина» Андрей Федоров оценил приход Курбана Бердыева в «Сочи».

    «Уверен что «Сочи» при Бердыеве будет подниматься только выше по турнирной таблице – тренер-то опытный. Сейчас уже это странно прозвучит, но по итогам сезона «Сочи» вполне может оказаться в зоне еврокубков.

    Связано ли назначение с возможным переходом РФС в Азиатскую конфедерацию? Не думаю. И мне кажется, что мы не уйдем в Азию», – сказал Федоров.

    • Бердыев пришел из иранского «Трактора».
    • «Сочи» идет в РПЛ 9-м.
    • Накануне появилась информация, что вернуть Бердыева хочет «Рубин».

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +895

      Fialet 14 минут назад

      В зоне каких кубков?

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      Ответить
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      Рейтинг: +5015

      PAREVG. 14 минут назад

      Я стесняюсь спросить - каких еврокубков?

      Или что, на Сочи бан не распространяется?

      1
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