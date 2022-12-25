«Могут подняться в зону еврокубков». Федоров – о назначении Бердыева в «Сочи»

Бывший игрок «Рубина» Андрей Федоров оценил приход Курбана Бердыева в «Сочи».

«Уверен что «Сочи» при Бердыеве будет подниматься только выше по турнирной таблице – тренер-то опытный. Сейчас уже это странно прозвучит, но по итогам сезона «Сочи» вполне может оказаться в зоне еврокубков.

Связано ли назначение с возможным переходом РФС в Азиатскую конфедерацию? Не думаю. И мне кажется, что мы не уйдем в Азию», – сказал Федоров.

Бердыев пришел из иранского «Трактора».

«Сочи» идет в РПЛ 9-м.

Накануне появилась информация, что вернуть Бердыева хочет «Рубин».

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