Дюков назвал дату принятия решения о переходе РФС в Азию

Президент РФС Александр Дюков заявил, что ситуация с возможным переходом российского футбола из Европы в Азию разрешится во вторник, 27 декабря.

«Вопрос о возможной смене федерации. Этот вопрос безусловно окажет влияние на то, как будет развиваться российский футбол в ближайшие десять лет.

Мы начали обсуждать этот вопрос, но договорились изучить всевозможные последствия и сценарии. Мы продолжим обсуждение этого вопроса в следующий вторник и примем окончательное решение.

У нас есть окно возможностей для возвращения нашего футбола на официальные турниры, переход в АФК дает нам такую возможность», – сказал Дюков.

Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно