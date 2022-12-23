Дюков назвал дату принятия решения о переходе РФС в Азию

Чтобы вступить в АФК вначале надо оформить юридический выход из УЕФА. А в итоге РФС может оказаться за бортом как УЕФА, так и АФК.
Президент РФС Александр Дюков заявил, что ситуация с возможным переходом российского футбола из Европы в Азию разрешится во вторник, 27 декабря.
«Вопрос о возможной смене федерации. Этот вопрос безусловно окажет влияние на то, как будет развиваться российский футбол в ближайшие десять лет.
Мы начали обсуждать этот вопрос, но договорились изучить всевозможные последствия и сценарии. Мы продолжим обсуждение этого вопроса в следующий вторник и примем окончательное решение.
У нас есть окно возможностей для возвращения нашего футбола на официальные турниры, переход в АФК дает нам такую возможность», – сказал Дюков.
- Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
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