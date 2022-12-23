Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Дюков назвал дату принятия решения о переходе РФС в Азию

    Президент РФС Александр Дюков заявил, что ситуация с возможным переходом российского футбола из Европы в Азию разрешится во вторник, 27 декабря.

    «Вопрос о возможной смене федерации. Этот вопрос безусловно окажет влияние на то, как будет развиваться российский футбол в ближайшие десять лет.

    Мы начали обсуждать этот вопрос, но договорились изучить всевозможные последствия и сценарии. Мы продолжим обсуждение этого вопроса в следующий вторник и примем окончательное решение.

    У нас есть окно возможностей для возвращения нашего футбола на официальные турниры, переход в АФК дает нам такую возможность», – сказал Дюков.

    • Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.
    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Галицкий покинул исполком РФС
    Дюков: «Абсолютно все клубы РПЛ поддерживают переход в Азию» 2
    Что Дюков сказал о переходе РФС в Азию: отношения с УЕФА сложные, АФК готова принять 5
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:44
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +119

      cska1948 1 час назад

      Чтобы вступить в АФК вначале надо оформить юридический выход из УЕФА. А в итоге РФС может оказаться за бортом как УЕФА, так и АФК.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12441

      Алексей З 1 час назад

      Дюков---Матыцин --- Мишустин --- Царь.
      Кто пойдёт к Самому ?
      27-го так и продолжите мучать не то не сё....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +810

      г.Онега 1 час назад

      почему они не говорят что азия хочет нас принять ,типа выходите мы вас ждем не один из ченушь так не сказал и не даже не какой бумажки с азии не показали ,

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11