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    Сегодня исполком РФС обсудит три варианта событий по возможному переходу России в Азию

    Сегодня, 23 декабря, состоится заседание исполкома РФС, на котором может быть принято решение о переходе России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «По моим данным, сегодня на исполкоме будет обсуждаться три варианта развития событий по теме перехода в азиатскую конфедерацию футбола.

    1) Исполком принимает решение переходить в Азию. После этого начинается уже подготовка к самому процессу.

    2) Исполком принимает решение ещe чуть-чуть подождать и после этого провести переговоры с УЕФА по поводу разбана. И уже после этого, если переговоры не увенчаются успехом, инициировать процесс перехода. В данном случае дедлайном ожидания будет весна.

    3) Исполком принимает решение не переходить в азиатскую конфедерацию и ждать разбана до упора.

    Так или иначе, сегодня должно быть принято какое-то решение», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12477

      Алексей З 33 минуты назад

      4. Может для начала с ФИФА проконсультироваться , а потом уж народ смешить.

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      Рейтинг: +1314

      Hoahin > Алексей З 20 минут назад

      Да, представь решат перейти, начнут процедуры, бюджет на это выделят, а потом ФИФА заблокирует переход с вероятностью 99%))

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