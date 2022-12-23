Сегодня исполком РФС обсудит три варианта событий по возможному переходу России в Азию

Сегодня, 23 декабря, состоится заседание исполкома РФС, на котором может быть принято решение о переходе России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«По моим данным, сегодня на исполкоме будет обсуждаться три варианта развития событий по теме перехода в азиатскую конфедерацию футбола.

1) Исполком принимает решение переходить в Азию. После этого начинается уже подготовка к самому процессу.

2) Исполком принимает решение ещe чуть-чуть подождать и после этого провести переговоры с УЕФА по поводу разбана. И уже после этого, если переговоры не увенчаются успехом, инициировать процесс перехода. В данном случае дедлайном ожидания будет весна.

3) Исполком принимает решение не переходить в азиатскую конфедерацию и ждать разбана до упора.

Так или иначе, сегодня должно быть принято какое-то решение», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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