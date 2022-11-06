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    Федоров перед игрой с «Уралом» сказал, что команда уделила внимание угловым соперника. «Локомотив» пропустил оба гола с угловых

    И.о. главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров перед матчем 16-го тура РПЛ против «Урала» (2:2) сообщил в эфире телеканала «Матч Премьер», что команда подготовилась к угловым соперника.

    «Урал» стабильно забивает с угловых. Но я думаю, что вы прекрасно видели это отдельно, разбирали и на тренировках готовились?

    – Учли этот момент, конечно, уделили внимание в тренировочном процессе.

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    Источник: Euro-football

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