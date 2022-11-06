Федоров перед игрой с «Уралом» сказал, что команда уделила внимание угловым соперника. «Локомотив» пропустил оба гола с угловых

И.о. главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров перед матчем 16-го тура РПЛ против «Урала» (2:2) сообщил в эфире телеканала «Матч Премьер», что команда подготовилась к угловым соперника.

– «Урал» стабильно забивает с угловых. Но я думаю, что вы прекрасно видели это отдельно, разбирали и на тренировках готовились?

– Учли этот момент, конечно, уделили внимание в тренировочном процессе.

Оба гола в матче «Локомотив» пропустил с угловых.

Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи выходных