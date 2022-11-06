Федоров перед игрой с «Уралом» сказал, что команда уделила внимание угловым соперника. «Локомотив» пропустил оба гола с угловых

И.о. главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров перед матчем 16-го тура РПЛ против «Урала» (2:2) сообщил в эфире телеканала «Матч Премьер», что команда подготовилась к угловым соперника.
– «Урал» стабильно забивает с угловых. Но я думаю, что вы прекрасно видели это отдельно, разбирали и на тренировках готовились?
– Учли этот момент, конечно, уделили внимание в тренировочном процессе.
- Оба гола в матче «Локомотив» пропустил с угловых.
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