Семин предположил, смогут ли Федоров, Пашинин и Лоськов исправить ситуацию в «Локомотиве»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о перспективах клуба с новым тренерским штабом.
— Верите, что у Андрея Федорова, Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина получится исправить ситуацию до нового года?
— Календарь очень сложный. «Динамо», ЦСКА, «Спартак»... Многое решится в этих матчах. Шансы 50 на 50.
Тренеры на правильном пути. Уделили внимание обороне — самому слабому месту. Как я уже сказал, три опорника прежде хороши в отборе.
- «Локомотив» уволил Йозефа Циннбауэра 8 октября.
- Команда идет на 13-м месте в РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»