Семин предположил, смогут ли Федоров, Пашинин и Лоськов исправить ситуацию в «Локомотиве»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о перспективах клуба с новым тренерским штабом.

— Верите, что у Андрея Федорова, Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина получится исправить ситуацию до нового года?

— Календарь очень сложный. «Динамо», ЦСКА, «Спартак»... Многое решится в этих матчах. Шансы 50 на 50.

Тренеры на правильном пути. Уделили внимание обороне — самому слабому месту. Как я уже сказал, три опорника прежде хороши в отборе.