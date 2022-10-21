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    Семин предположил, смогут ли Федоров, Пашинин и Лоськов исправить ситуацию в «Локомотиве»

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о перспективах клуба с новым тренерским штабом.

    — Верите, что у Андрея Федорова, Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина получится исправить ситуацию до нового года?

    — Календарь очень сложный. «Динамо», ЦСКА, «Спартак»... Многое решится в этих матчах. Шансы 50 на 50.

    Тренеры на правильном пути. Уделили внимание обороне — самому слабому месту. Как я уже сказал, три опорника прежде хороши в отборе.

    • «Локомотив» уволил Йозефа Циннбауэра 8 октября.
    • Команда идет на 13-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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