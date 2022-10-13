«Мы детский сад, что ли?». Лоськов – о назначении Федорова и.о. главного тренера «Локомотива»

Заместитель руководителя программы развития молодежного футбола «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал, есть ли у него обида на руководство клуба из-за отсутствия предложения возглавить основную команду.

Сегодня и.о. главного тренера «Локо» стал Андрей Федоров.

Он временно сменил уволенного Йозефа Циннбауэра.

Команда идет на 14-м месте в РПЛ (зона стыков).

– Я с Федоровым не знаком и нигде не пересекался, так что ничего не могу сказать. Раньше он работал в «Казанке», а мы в основе. Сейчас мы находимся в академии, а его в клубе не было.

Так что по назначению вопросы надо задавать тому, кто принимал решение. Насколько понимаю, остался только Леонченко, так что ему и надо адресовать вопросы.

– Вам никто не предлагал принять основу хотя бы временно?

– Никто со мной ни о чем не общался. Мы работаем в академии и выполняем всю необходимую работу.

– Вам не обидно, что на вас не делают ставку?

– А чего обижаться? Мы детский сад, что ли? Все вопросы надо задавать гендиректору.