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    «Мы детский сад, что ли?». Лоськов – о назначении Федорова и.о. главного тренера «Локомотива»

    Заместитель руководителя программы развития молодежного футбола «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал, есть ли у него обида на руководство клуба из-за отсутствия предложения возглавить основную команду.

    • Сегодня и.о. главного тренера «Локо» стал Андрей Федоров.
    • Он временно сменил уволенного Йозефа Циннбауэра.
    • Команда идет на 14-м месте в РПЛ (зона стыков).

    – Я с Федоровым не знаком и нигде не пересекался, так что ничего не могу сказать. Раньше он работал в «Казанке», а мы в основе. Сейчас мы находимся в академии, а его в клубе не было.

    Так что по назначению вопросы надо задавать тому, кто принимал решение. Насколько понимаю, остался только Леонченко, так что ему и надо адресовать вопросы.

    – Вам никто не предлагал принять основу хотя бы временно?

    – Никто со мной ни о чем не общался. Мы работаем в академии и выполняем всю необходимую работу.

    – Вам не обидно, что на вас не делают ставку?

    – А чего обижаться? Мы детский сад, что ли? Все вопросы надо задавать гендиректору.

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    Источник: «РБ Спорт»

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