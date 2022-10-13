Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Локомотив» объявил имя и.о. главного тренера

    Бывший главный тренер «Казанки» Андрей Фeдоров назначен исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива».

    «Переговоры с новым главным тренером ведутся, о назначении мы объявим позже. Андрей Фeдоров будет исполняющим обязанности главного тренера на ближайшей игре чемпионата», – заявил генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.

    Новости по теме
    Дуймович похвалил Смородскую за работу на посту президента «Локомотива» 1
    Генич назвал главное разочарование сезона в РПЛ 5
    «Странная кандидатура». Нигматуллин – о Галактионове в «Локомотиве» 1
    Источник: сайт «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:20
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11787

      Алексей З 35 минут назад

      В этом сезоне Локо и Химки делят пальму первенства по идиотизму.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11