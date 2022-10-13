«Локомотив» объявил имя и.о. главного тренера

Бывший главный тренер «Казанки» Андрей Фeдоров назначен исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива».

«Переговоры с новым главным тренером ведутся, о назначении мы объявим позже. Андрей Фeдоров будет исполняющим обязанности главного тренера на ближайшей игре чемпионата», – заявил генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.