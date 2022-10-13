«Локомотив» объявил имя и.о. главного тренера

В этом сезоне Локо и Химки делят пальму первенства по идиотизму.
Бывший главный тренер «Казанки» Андрей Фeдоров назначен исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива».
«Переговоры с новым главным тренером ведутся, о назначении мы объявим позже. Андрей Фeдоров будет исполняющим обязанности главного тренера на ближайшей игре чемпионата», – заявил генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.
- «Локомотив» на прошлой неделе уволил Йозефа Циннбауэра.
- 15 октября московский клуб сыграет с «Торпедо».