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    Стало известно, кто будет тренировать «Локомотив» в случае отказа Галактионова

    Михаил Галактионов – безальтернативный кандидат на пост главного тренера «Локомотива».

    По информации «СЭ», переговоры между московским клубом и «Пари НН» близки к завершению. Руководство нижегородского клуба активно ищет замену Галактионову.

    Если клубы не договорятся, руководить «Локомотивом» продолжит Андрей Федоров. Он будет тренировать клуб, пока боссы «Локо» будут искать подходящий вариант.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17250

      paracetamol 28 минут назад

      Галактика бабло выжимает, а бабло все немчура спипила!

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