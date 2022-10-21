Стало известно, кто будет тренировать «Локомотив» в случае отказа Галактионова

Михаил Галактионов – безальтернативный кандидат на пост главного тренера «Локомотива».

По информации «СЭ», переговоры между московским клубом и «Пари НН» близки к завершению. Руководство нижегородского клуба активно ищет замену Галактионову.

Если клубы не договорятся, руководить «Локомотивом» продолжит Андрей Федоров. Он будет тренировать клуб, пока боссы «Локо» будут искать подходящий вариант.