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    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4. Команды

    Акрон-2
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    Динамо Брл
    (Барнаул)
    Носта
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    Оренбург-2
    (Оренбург)
    Рубин-2
    (Казань)
    Торпедо Миасс
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