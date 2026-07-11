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Трансферы 2-й Лиги - Дивизион Б - группа 4

Акрон-2
Тольятти
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Фенин Ф.
Текстильщик
Свободный агент
11.07.26 / -
ОП Кобылин Н.
Спартак-2
Свободный агент
02.04.26 / 31.12.26
ЦЗ Казмерчук С.
Арсенал
Свободный агент
24.02.26 / 31.12.27
ЛП Новиков С.
Казанка
Свободный агент
12.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Тарнолицкий К.
Строгино
Свободный агент
12.02.26 / 31.12.26
ПЗ Ведерников Е.
Локомотив (мол)
Свободный агент
11.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Лебедев Д.
Красное Знамя
Свободный агент
24.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Киселев М.
Строгино
Свободный агент
25.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Гаврилин Н.
Космос
Свободный агент
24.03.26 / -
ОП Битель Д.
Зенит
Свободный агент
27.02.26 / -
ЛВ Шершов Н.
Енисей
Свободный агент
18.02.26 / 30.06.27
ОП Битель Д.
Без клуба
Свободный агент
23.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Гаврилин Н.
Без клуба
Свободный агент
23.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Попенков Д.
Акрон
?
01.01.26 / 30.06.27
ВР Тереховский И.
Акрон
?
01.01.26 / 30.06.28
Динамо Брл
Барнаул
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Чернобай Д.
Спартак Т
Свободный агент
02.07.26 / -
ПВ Колмаков Р.
Зенит-2
Свободный агент
03.04.26 / -
ЦЗ Антипов Н.
Уралец-ТС
Свободный агент
01.03.26 / 31.12.26
ЦФ Котов С.
Без клуба
Свободный агент
26.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Рейз А.
Енисей-М
Свободный агент
09.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Хугаев В.
Темп
Свободный агент
21.01.26 / 04.07.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Гришаков А.
Темп
Свободный агент
01.04.26 / -
ОП Ерусланов М.
Завершил
Завершил
01.01.26 / -
КДВ
Томск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Пуцко А.
Арсенал
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Воронов И.
Строгино
Свободный агент
27.02.26 / 31.12.26
ВР Скичко Е.
Оренбург-2
Свободный агент
21.02.26 / 31.12.26
ЦП Егоров Е.
Енисей-М
Свободный агент
10.02.26 / 31.12.27
ЦФ Лаврищев Д.
Ротор
Свободный агент
23.01.26 / -
ЦП Чудин И.
Тюмень
Свободный агент
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Гащенков М.
СКА-Ростов
Свободный агент
17.04.26 / -
ЦЗ Лапшов И.
СКА-Ростов
Свободный агент
17.04.26 / -
ЦФ Джиоев А.
Сатурн
Свободный агент
08.02.26 / -
ЦП Земко Е.
Нафтан
Свободный агент
23.01.26 / -
ВР Мельник А.
Без клуба
01.01.26 / -
ЦП Степаненко Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Козлов В.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛЗ Матвеев М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Дорохов Е.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Каяшов М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Терешкин В.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 04.07.26
ЛЗ Косицин С.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Джиоев А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦП Земко Е.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦП Гащенков М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Лапшов И.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Нагаев Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Крылья Советов-2
Самара
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Бекетов Н.
Без клуба
Свободный агент
08.04.26 / 31.12.26
ЦЗ Эскеров Э.
Краснодар-2
Свободный агент
04.03.26 / 31.12.26
ПЗ Абзалилов А.
Астрахань
Свободный агент
04.03.26 / 31.12.26
АП Шарипов Ш.
Сочи-2
Свободный агент
04.03.26 / 31.12.26
ЦФ Саласин П.
Сочи-2
Свободный агент
04.03.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Борисов Е.
Носта
Свободный агент
26.03.26 / 30.06.26
ЦЗ Загородников А.
Ван
Свободный агент
15.03.26 / -
ОП Серебряков А.
Зенит
Свободный агент
27.02.26 / 31.12.26
АП Попов К.
Амкар-Пермь
Свободный агент
17.02.26 / 31.12.26
Носта
Новотроицк
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Волков Я.
Космос
Свободный агент
08.04.26 / 31.12.26
ОП Гущин И.
Зенит-2
Свободный агент
01.04.26 / 31.12.26
ЦЗ Ананян А.
Локомотив (мол)
Свободный агент
01.04.26 / -
ЛЗ Белик И.
Динамо СПб
Свободный агент
31.03.26 / -
ЦЗ Блудов А.
Балтика-2
Свободный агент
31.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Грушин Е.
Ростов-2
Свободный агент
27.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Иршев С.
Орша
Свободный агент
27.03.26 / 31.12.26
ПВ Бахыш-Заде А.
Звезда
Свободный агент
27.03.26 / 31.12.26
ЛАЗ Кольцов Е.
Мастер-Сатурн
Свободный агент
26.03.26 / 31.12.26
ПВ Борисов Е.
Крылья Советов-2
Свободный агент
26.03.26 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПАЗ Кононикин А.
Арсенал-2
Свободный агент
26.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Балахонов А.
Торпедо Миасс
Свободный агент
19.02.26 / -
ВР Нелюбов Н.
Без клуба
Свободный агент
11.01.26 / -
ЛВ Андреев Д.
Без клуба
Свободный агент
11.01.26 / -
ЛВ Давыденко А.
Без клуба
Свободный агент
11.01.26 / -
ЛВ Хасянов А.
Без клуба
Свободный агент
11.01.26 / -
ПАЗ Кононикин А.
Без клуба
Свободный агент
11.01.26 / -
ОП Ражин Я.
Без клуба
Свободный агент
11.01.26 / -
ЦЗ Балахонов А.
Без клуба
Свободный агент
11.01.26 / 31.12.26
АП Джебов А.
Без клуба
Свободный агент
11.01.26 / -
ЛВ Уразов Т.
Без клуба
Свободный агент
11.01.26 / -
ЦП Сахаров Т.
Без клуба
Свободный агент
11.01.26 / -
АП Дзён В.
Без клуба
Свободный агент
11.01.26 / -
ЦП Теленков Н.
Без клуба
Свободный агент
11.01.26 / -
Оренбург-2
Оренбург
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Михеев К.
Ростов-2
Свободный агент
01.03.26 / -
ЛВ Дударин К.
Тюмень
Свободный агент
21.02.26 / 31.12.26
АП Свансон Я.
ЦСКА (мол)
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.27
ВР Постриган Е.
Краснодар-2
Свободный агент
10.02.26 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Анциперов Д.
Динамо Вл
Аренда
03.07.26 / 31.12.26
ОП Желанников А.
ПСК
Свободный агент
26.03.26 / -
ОП Желанников А.
Без клуба
Свободный агент
05.03.26 / 31.12.26
ЛЗ Керин В.
Без клуба
Свободный агент
04.03.26 / -
ВР Скичко Е.
КДВ
Свободный агент
21.02.26 / 31.12.26
АП Шилов Д.
Динамо Ставрополь
Свободный агент
19.02.26 / -
ЛФ Полухин Д.
Авангард
Свободный агент
11.02.26 / -
ПЗ Столбов С.
Торпедо Миасс
Аренда
05.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Давыдов В.
КАМАЗ
Свободный агент
23.01.26 / 30.06.26
ЦФ Анциперов Д.
Черноморец
Аренда
14.01.26 / 30.06.26
ВР Коробов В.
КАМАЗ
Аренда
13.01.26 / 30.06.26
ЛФ Полухин Д.
Без клуба
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
РФ Ханнанов Т.
Без клуба
Свободный агент
08.01.26 / -
ЦЗ Патютко Е.
Завершил
Завершил
01.01.26 / -
АП Шилов Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ОП Олейник С.
Арсенал
Аренда
01.01.26 / 30.06.26
ЦФ Усов Д.
Текстильщик
Аренда
01.01.26 / -
Рубин-2
Казань
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Струк П.
Минск-2
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Ежов И.
Нефтехимик
Свободный агент
06.07.26 / 30.06.27
АП Тешкин А.
Нефтехимик
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЛВ Кудрявцев К.
Тверь
Свободный агент
02.04.26 / 31.12.26
ВР Костелей Г.
Арсенал-2
Свободный агент
26.03.26 / 31.12.26
ПВ Фаттахов Л.
Машук-КМВ
Аренда
19.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Гаврилов Р.
Кубань
Свободный агент
17.02.26 / 31.12.26
ЛВ Яковлев М.
Кубань
Свободный агент
05.02.26 / -
ЦФ Кузнецов А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ОП Хасанов С.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ПВ Мукба Э.
Рубин
?
01.01.26 / 30.06.29
Урал-2
Екатеринбург
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Шоронов Р.
Амкар-Пермь
Свободный агент
08.04.26 / 31.12.26
ЦЗ Мозжухин Ю.
Сатурн
Свободный агент
06.04.26 / 31.12.26
ОП Хрисанфов Н.
Слуцк
Свободный агент
25.03.26 / -
АП Толмачев П.
Акрон - Академия им. Коноплева
Свободный агент
25.03.26 / 31.12.26
ЛФ Челнов А.
ЦСКА (мол)
Свободный агент
23.02.26 / 31.12.26
АП Гриневич В.
ЦСКА (мол)
Свободный агент
23.02.26 / 31.12.26
ПАЗ Лызлов Н.
ЦСКА (мол)
Свободный агент
23.02.26 / 31.12.27
ЦЗ Хайнецкий Р.
Урал-2
?
01.01.26 / 23.04.26
ЦФ Ханов Л.
Урал-2
12 тыс €
01.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Скоропупов И.
Урал
?
01.07.26 / -
ПЗ Сатучин П.
Урал
?
01.07.26 / -
ВР Заруцкий Я.
Победа
Свободный агент
08.04.26 / 31.12.26
ОП Секач Д.
Завершил
Завершил
16.03.26 / -
АП Сергеев М.
Спартак Т
Свободный агент
27.02.26 / 31.12.26
ЛВ Ермаков А.
Шумбрат
Свободный агент
21.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Буркин Д.
Динамо Вл
Свободный агент
18.02.26 / 31.12.26
ПЗ Бештоев М.
Ангушт
Свободный агент
10.02.26 / 31.12.26
ЦФ Ханов Л.
Зенит-2
12 тыс €
26.01.26 / -
ЦФ Латыхов Д.
Нафтан
Свободный агент
20.01.26 / 31.12.26
ЦП Рахимов В.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Хайнецкий Р.
Урал-2
?
01.01.26 / 23.04.26
ЦФ Ханов Л.
Урал-2
12 тыс €
01.01.26 / 31.12.26
Химик
Дзержинск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Чупрунов Д.
Пари НН-2
Свободный агент
15.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Якушевич Г.
Шинник
Свободный агент
10.03.26 / -
ВР Райфегерсте Р.
Динамо Вл
Свободный агент
21.02.26 / 31.12.26
ЦФ Никифоров Н.
Ротор
Свободный агент
20.02.26 / -
ЦФ Никифоров Н.
Ротор
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Доля А.
Сокол
Свободный агент
03.02.26 / 31.12.26
ЦП Бреславцев И.
Пари НН-2
Аренда
20.01.26 / 31.12.26
ЦП Оганичев Д.
Иркутск
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Конаков С.
Знамя Труда
Свободный агент
14.01.26 / 01.07.26
ЛАЗ Мырзаков К.
Амкар-Пермь
Свободный агент
11.01.26 / -
ОП Зуев Д.
Амкар-Пермь
Свободный агент
10.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Конаков С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Трофимов О.
Космос
Свободный агент
24.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Чубукин А.
Шумбрат
Свободный агент
21.02.26 / -
ЦФ Юрченко И.
Динамо Вл
Свободный агент
22.01.26 / -
ЦФ Юрченко И.
Без клуба
Свободный агент
20.01.26 / 01.07.26
ЦЗ Михайленко Д.
Без клуба
Свободный агент
14.01.26 / -
ЦП Севостьянов Н.
Без клуба
Свободный агент
14.01.26 / 06.07.26
ЛЗ Кулешин И.
Без клуба
Свободный агент
14.01.26 / -
ВР Долженко В.
Амкар-Пермь
Свободный агент
13.01.26 / -
ЛВ Убониев А.
Динамо Вл
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
ПЗ Бочаров А.
Без клуба
Свободный агент
07.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Доронин С.
Без клуба
Свободный агент
07.01.26 / -
ВР Долженко В.
Без клуба
Свободный агент
07.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Чубукин А.
Без клуба
Свободный агент
07.01.26 / 31.12.26
ЦФ Меренчуков Д.
Без клуба
Свободный агент
07.01.26 / -
ЦЗ Лапин А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Челябинск-2
Челябинск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Ефремов А.
Пари НН-2
Свободный агент
04.04.26 / 01.07.26
ЦЗ Шведов А.
Торпедо Миасс
Свободный агент
30.03.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Албастов А.
Торпедо Миасс
Свободный агент
19.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Саленко А.
Без клуба
Свободный агент
20.01.26 / -
ЦП Чумак М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Баланс лиги
ПоказателиСумма
Доходы24 тыс €
Расходы24 тыс €
Общий баланс0 €
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