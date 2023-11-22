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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
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Главная
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
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Главные новости
12 апреля
16:50
Клуб Второй лиги закрылся, не сыграв ни матча
4 февраля
11:59
Фото
Легенда «Амкара» Белоруков нашел работу в Первой лиге
23 января
10:23
Канчельскис: «В России футбол в глубинке умер»
48
22 ноября 2023
18:46
Клуб Второй лиги хочет назначить Зырянова
2
8 ноября 2023
14:12
На пляже в Сочи нашли тело экс-игрока клуба Второй лиги
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Все новости
12 апреля
16:50
Клуб Второй лиги закрылся, не сыграв ни матча
8 апреля
14:28
Фото
«Рубин» внес в заявку второй команды сына Рыжикова
4 февраля
11:59
Фото
Легенда «Амкара» Белоруков нашел работу в Первой лиге
23 января
10:23
Канчельскис: «В России футбол в глубинке умер»
48
9 января
11:05
Дьяков предложил отказаться от иностранцев в российском футболе
7
22 ноября 2023
18:46
Клуб Второй лиги хочет назначить Зырянова
2
8 ноября 2023
14:12
На пляже в Сочи нашли тело экс-игрока клуба Второй лиги
1 ноября 2023
10:49
Еще один игрок команды Второй лиги умер после ДТП
9 октября 2023
20:50
Видео
Самый нелепый пенальти сезона: игрок «Алании» взял мяч в руки после паса вратаря
30 августа 2023
20:28
«Игру посмотрят миллионы людей»: в РФС раскрыли смысл и детали матча Фонбет Кубка России в водах океана
11
12 июля 2023
08:27
Фото
«Уфа» Гуренко подписала его сына
1
14 июня 2023
21:53
Фото
Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» возглавил кировское «Динамо»
4
4 июня 2023
16:37
Капитан «Амкара» получил красную карточку за удушающий прием против партнера
2
18 апреля 2023
11:49
Фото
Валерий Лобановский возглавил клуб Второй лиги
5
15 февраля 2023
20:44
Фото
Игроки «Челябинска» стали донорами крови
1
25 января 2023
07:29
Евсеев мотивировал деньгами из своего кармана не только «Амкар», но и «Уфу» (Сергей Егоров)
1
20 января 2023
20:57
Белоруков: «Анжи» и «Амкар» не выплатили мне деньги по контракту»
1
29 сентября 2022
20:39
Врач «Урала-2» получил длительную дисквалификацию. Он ударил судью ногой в спину
1
25 сентября 2022
20:32
«Тюмень» из Второй лиги проиграла впервые за десять месяцев
1
4 сентября 2022
13:29
Видео
Семин взял интервью у игрока во время матча Второй лиги
1
24 августа 2022
20:30
Фото
«Амкар» взял на работу шамана. В клубе рассчитывают, что он поможет выйти в Первую лигу
3
17 августа 2022
16:35
Кубок России. Любительский «Темп» под руководством экс-игрока «Локо» победил в дерби барнаульское «Динамо»
3
3 августа 2022
11:56
Экс-участник еврокубков «Амкар» забил свой 1000-й гол в чемпионате России
4
27 июля 2022
16:08
Фото
«Наши красотки. Как вам?». Модели презентовали форму «Химика-Август»
6
2 июля 2022
21:30
Фото
«КАМАЗ» арендовал форварда «Зенита»
3
13 июня 2022
13:17
«Тюмень» подтвердила переход 22-летнего Карпова в «Краснодар»
4
12 июня 2022
00:07
Видео
«Мне не нравится, что много матерятся». Уроженец Камеруна будет играть в ФНЛ-2 за «Спартак» (Туймазы)
1
20 июля 2021
19:26
ФНЛ 2. «Амкар» обыграл барнаульское «Динамо» в дебютном матче во втором дивизионе
5
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Бомбардиры
Бомбардиры Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
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