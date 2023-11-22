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Тур/Стадия:
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 18 тур
|12 ноября, воскресенье
|13:00
|Акрон-2
|1:1
|Носта
|12 ноября, воскресенье
|13:00
|Химик-Август
|0:0
|Торпедо Миасс
|12 ноября, воскресенье
|12:00
|Уралец-ТС
|2:2
|Динамо Брл
|12 ноября, воскресенье
|11:00
|Урал-2
|1:1
|Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 17 тур
|9 ноября, четверг
|14:00
|Оренбург-2
|4:4
|Динамо Брл
|5 ноября, воскресенье
|14:00
|Рубин-2
|1:0
|Акрон-2
|5 ноября, воскресенье
|13:00
|Химик-Август
|1:0
|Носта
|5 ноября, воскресенье
|12:00
|Торпедо Миасс
|3:1
|Уралец-ТС
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 16 тур
|29 октября, воскресенье
|13:00
|Химик-Август
|1:0
|Рубин-2
|29 октября, воскресенье
|12:00
|Уралец-ТС
|0:0
|Носта
|29 октября, воскресенье
|10:00
|Динамо Брл
|2:5
|Торпедо Миасс
|28 октября, суббота
|11:00
|Урал-2
|1:0
|Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 15 тур
|23 октября, понедельник
|11:00
|Урал-2
|1:1
|Акрон-2
|22 октября, воскресенье
|14:00
|Рубин-2
|1:0
|Уралец-ТС
|22 октября, воскресенье
|14:00
|Оренбург-2
|0:2
|Торпедо Миасс
|22 октября, воскресенье
|12:00
|Носта
|3:2
|Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 14 тур
|15 октября, воскресенье
|13:00
|Торпедо Миасс
|0:1
|Носта
|15 октября, воскресенье
|13:00
|Химик-Август
|0:0
|Урал-2
|15 октября, воскресенье
|12:00
|Акрон-2
|2:3
|Оренбург-2
|14 октября, суббота
|11:00
|Динамо Брл
|0:1
|Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 13 тур
|8 октября, воскресенье
|16:00
|Акрон-2
|1:1
|Химик-Август
|8 октября, воскресенье
|14:00
|Рубин-2
|1:2
|Торпедо Миасс
|8 октября, воскресенье
|14:00
|Оренбург-2
|0:2
|Носта
|8 октября, воскресенье
|11:00
|Урал-2
|0:1
|Уралец-ТС
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 12 тур
|1 октября, воскресенье
|13:00
|Уралец-ТС
|1:0
|Акрон-2
|1 октября, воскресенье
|13:00
|Химик-Август
|2:0
|Оренбург-2
|1 октября, воскресенье
|12:00
|Носта
|0:2
|Рубин-2
|1 октября, воскресенье
|11:00
|Динамо Брл
|1:3
|Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 11 тур
|24 сентября, воскресенье
|16:00
|Акрон-2
|0:2
|Динамо Брл
|23 сентября, суббота
|16:00
|Оренбург-2
|0:1
|Рубин-2
|23 сентября, суббота
|11:00
|Урал-2
|3:2
|Торпедо Миасс
|20 сентября, среда
|14:00
|Уралец-ТС
|1:0
|Химик-Август
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 10 тур
|17 сентября, воскресенье
|14:00
|Носта
|3:1
|Урал-2
|17 сентября, воскресенье
|14:00
|Уралец-ТС
|0:1
|Оренбург-2
|17 сентября, воскресенье
|13:00
|Торпедо Миасс
|3:0
|Акрон-2
|17 сентября, воскресенье
|12:00
|Динамо Брл
|1:4
|Химик-Август
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 9 тур
|9 сентября, суббота
|16:00
|Акрон-2
|0:2
|Рубин-2
|9 сентября, суббота
|14:30
|Уралец-ТС
|0:1
|Торпедо Миасс
|9 сентября, суббота
|14:00
|Носта
|1:1
|Химик-Август
|9 сентября, суббота
|12:00
|Динамо Брл
|3:0
|Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 8 тур
|3 сентября, воскресенье
|17:00
|Рубин-2
|0:2
|Химик-Август
|3 сентября, воскресенье
|14:00
|Носта
|0:0
|Уралец-ТС
|3 сентября, воскресенье
|14:00
|Торпедо Миасс
|0:0
|Динамо Брл
|2 сентября, суббота
|16:00
|Оренбург-2
|1:1
|Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 7 тур
|28 августа, понедельник
|16:00
|Акрон-2
|2:3
|Урал-2
|27 августа, воскресенье
|15:00
|Уралец-ТС
|0:1
|Рубин-2
|27 августа, воскресенье
|15:00
|Торпедо Миасс
|2:0
|Оренбург-2
|27 августа, воскресенье
|13:00
|Динамо Брл
|1:2
|Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 6 тур
|19 августа, суббота
|16:00
|Оренбург-2
|1:0
|Акрон-2
|19 августа, суббота
|15:00
|Носта
|1:3
|Торпедо Миасс
|19 августа, суббота
|13:00
|Рубин-2
|1:1
|Динамо Брл
|19 августа, суббота
|11:00
|Урал-2
|0:2
|Химик-Август
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 5 тур
|13 августа, воскресенье
|16:00
|Носта
|1:1
|Оренбург-2
|13 августа, воскресенье
|15:00
|Торпедо Миасс
|4:0
|Рубин-2
|13 августа, воскресенье
|15:00
|Уралец-ТС
|0:2
|Урал-2
|13 августа, воскресенье
|14:00
|Химик-Август
|2:0
|Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 4 тур
|7 августа, понедельник
|16:00
|Акрон-2
|0:1
|Уралец-ТС
|6 августа, воскресенье
|17:00
|Рубин-2
|0:0
|Носта
|6 августа, воскресенье
|16:00
|Оренбург-2
|0:0
|Химик-Август
|6 августа, воскресенье
|11:00
|Урал-2
|2:3
|Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 3 тур
|29 июля, суббота
|17:00
|Рубин-2
|2:2
|Оренбург-2
|29 июля, суббота
|15:00
|Торпедо Миасс
|2:1
|Урал-2
|29 июля, суббота
|14:00
|Химик-Август
|0:0
|Уралец-ТС
|29 июля, суббота
|13:00
|Динамо Брл
|5:0
|Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 2 тур
|23 июля, воскресенье
|16:30
|Акрон-2
|1:3
|Торпедо Миасс
|23 июля, воскресенье
|16:00
|Оренбург-2
|1:1
|Уралец-ТС
|23 июля, воскресенье
|14:00
|Химик-Август
|2:1
|Динамо Брл
|23 июля, воскресенье
|12:30
|Урал-2
|0:0
|Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 1 тур
|19 июля, среда
|17:00
|Носта
|4:1
|Акрон-2
|16 июля, воскресенье
|19:00
|Рубин-2
|1:1
|Урал-2
|16 июля, воскресенье
|15:00
|Торпедо Миасс
|1:1
|Химик-Август
|16 июля, воскресенье
|13:00
|Динамо Брл
|0:0
|Уралец-ТС
Нет завершенных матчей