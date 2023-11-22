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2-я лига Лига Б. Группа 4:
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    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 18 тур
    12 ноября, воскресенье 13:00 Акрон-2 1:1 Носта
    12 ноября, воскресенье 13:00 Химик-Август 0:0 Торпедо Миасс
    12 ноября, воскресенье 12:00 Уралец-ТС 2:2 Динамо Брл
    12 ноября, воскресенье 11:00 Урал-2 1:1 Рубин-2
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 17 тур
    9 ноября, четверг 14:00 Оренбург-2 4:4 Динамо Брл
    5 ноября, воскресенье 14:00 Рубин-2 1:0 Акрон-2
    5 ноября, воскресенье 13:00 Химик-Август 1:0 Носта
    5 ноября, воскресенье 12:00 Торпедо Миасс 3:1 Уралец-ТС
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 16 тур
    29 октября, воскресенье 13:00 Химик-Август 1:0 Рубин-2
    29 октября, воскресенье 12:00 Уралец-ТС 0:0 Носта
    29 октября, воскресенье 10:00 Динамо Брл 2:5 Торпедо Миасс
    28 октября, суббота 11:00 Урал-2 1:0 Оренбург-2
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 15 тур
    23 октября, понедельник 11:00 Урал-2 1:1 Акрон-2
    22 октября, воскресенье 14:00 Рубин-2 1:0 Уралец-ТС
    22 октября, воскресенье 14:00 Оренбург-2 0:2 Торпедо Миасс
    22 октября, воскресенье 12:00 Носта 3:2 Динамо Брл
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 14 тур
    15 октября, воскресенье 13:00 Торпедо Миасс 0:1 Носта
    15 октября, воскресенье 13:00 Химик-Август 0:0 Урал-2
    15 октября, воскресенье 12:00 Акрон-2 2:3 Оренбург-2
    14 октября, суббота 11:00 Динамо Брл 0:1 Рубин-2
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 13 тур
    8 октября, воскресенье 16:00 Акрон-2 1:1 Химик-Август
    8 октября, воскресенье 14:00 Рубин-2 1:2 Торпедо Миасс
    8 октября, воскресенье 14:00 Оренбург-2 0:2 Носта
    8 октября, воскресенье 11:00 Урал-2 0:1 Уралец-ТС
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 12 тур
    1 октября, воскресенье 13:00 Уралец-ТС 1:0 Акрон-2
    1 октября, воскресенье 13:00 Химик-Август 2:0 Оренбург-2
    1 октября, воскресенье 12:00 Носта 0:2 Рубин-2
    1 октября, воскресенье 11:00 Динамо Брл 1:3 Урал-2
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 11 тур
    24 сентября, воскресенье 16:00 Акрон-2 0:2 Динамо Брл
    23 сентября, суббота 16:00 Оренбург-2 0:1 Рубин-2
    23 сентября, суббота 11:00 Урал-2 3:2 Торпедо Миасс
    20 сентября, среда 14:00 Уралец-ТС 1:0 Химик-Август
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 10 тур
    17 сентября, воскресенье 14:00 Носта 3:1 Урал-2
    17 сентября, воскресенье 14:00 Уралец-ТС 0:1 Оренбург-2
    17 сентября, воскресенье 13:00 Торпедо Миасс 3:0 Акрон-2
    17 сентября, воскресенье 12:00 Динамо Брл 1:4 Химик-Август
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 9 тур
    9 сентября, суббота 16:00 Акрон-2 0:2 Рубин-2
    9 сентября, суббота 14:30 Уралец-ТС 0:1 Торпедо Миасс
    9 сентября, суббота 14:00 Носта 1:1 Химик-Август
    9 сентября, суббота 12:00 Динамо Брл 3:0 Оренбург-2
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 8 тур
    3 сентября, воскресенье 17:00 Рубин-2 0:2 Химик-Август
    3 сентября, воскресенье 14:00 Носта 0:0 Уралец-ТС
    3 сентября, воскресенье 14:00 Торпедо Миасс 0:0 Динамо Брл
    2 сентября, суббота 16:00 Оренбург-2 1:1 Урал-2
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 7 тур
    28 августа, понедельник 16:00 Акрон-2 2:3 Урал-2
    27 августа, воскресенье 15:00 Уралец-ТС 0:1 Рубин-2
    27 августа, воскресенье 15:00 Торпедо Миасс 2:0 Оренбург-2
    27 августа, воскресенье 13:00 Динамо Брл 1:2 Носта
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 6 тур
    19 августа, суббота 16:00 Оренбург-2 1:0 Акрон-2
    19 августа, суббота 15:00 Носта 1:3 Торпедо Миасс
    19 августа, суббота 13:00 Рубин-2 1:1 Динамо Брл
    19 августа, суббота 11:00 Урал-2 0:2 Химик-Август
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 5 тур
    13 августа, воскресенье 16:00 Носта 1:1 Оренбург-2
    13 августа, воскресенье 15:00 Торпедо Миасс 4:0 Рубин-2
    13 августа, воскресенье 15:00 Уралец-ТС 0:2 Урал-2
    13 августа, воскресенье 14:00 Химик-Август 2:0 Акрон-2
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 4 тур
    7 августа, понедельник 16:00 Акрон-2 0:1 Уралец-ТС
    6 августа, воскресенье 17:00 Рубин-2 0:0 Носта
    6 августа, воскресенье 16:00 Оренбург-2 0:0 Химик-Август
    6 августа, воскресенье 11:00 Урал-2 2:3 Динамо Брл
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 3 тур
    29 июля, суббота 17:00 Рубин-2 2:2 Оренбург-2
    29 июля, суббота 15:00 Торпедо Миасс 2:1 Урал-2
    29 июля, суббота 14:00 Химик-Август 0:0 Уралец-ТС
    29 июля, суббота 13:00 Динамо Брл 5:0 Акрон-2
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 2 тур
    23 июля, воскресенье 16:30 Акрон-2 1:3 Торпедо Миасс
    23 июля, воскресенье 16:00 Оренбург-2 1:1 Уралец-ТС
    23 июля, воскресенье 14:00 Химик-Август 2:1 Динамо Брл
    23 июля, воскресенье 12:30 Урал-2 0:0 Носта
    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2023, 1 тур
    19 июля, среда 17:00 Носта 4:1 Акрон-2
    16 июля, воскресенье 19:00 Рубин-2 1:1 Урал-2
    16 июля, воскресенье 15:00 Торпедо Миасс 1:1 Химик-Август
    16 июля, воскресенье 13:00 Динамо Брл 0:0 Уралец-ТС
    ...Нет завершенных матчей
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