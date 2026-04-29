Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Носта - Рубин-2: обзор матча 29 апреля 2026

Носта
29.04.2026, среда, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
2 : 2
Завершен
Рубин-2
14' Е. Борисов 18' А. Ананян
20' А. Гайнулин 52' И. Сергеев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Носта - Рубин-2
Завершен
88'
Желтая карточка
Риваль Гумеров
86'
Замена
Артем Киселенко ️️️️➡️️ Егор Чумарин
85'
Замена
Риваль Гумеров ️️️️➡️️ Илья Иванов
Замена
Данил Батыршин ️️️️➡️️ Дмитрий Чамжаев
85'
Замена
Данила Бойко ️️️️➡️️ Айхан Бахыш-Заде
82'
Замена
Илья Попов ️️️️➡️️ Арсений Вайнер
82'
82'
Замена
Айдар Сайфутдинов ️️️️➡️️ Прохор Ильин
Замена
Ярослав Волков ️️️️➡️️ Артур Ананян
65'
62'
Замена
Арсений Толстов ️️️️➡️️ Адель Тешкин
Замена
Иван Беликов ️️️️➡️️ Егор Кольцов
58'
52'
ГОЛ! 2:2! Иван Сергеев
48'
Желтая карточка
Егор Чумарин
46'
Замена
Илья Балясников ️️️️➡️️ Даниил Кирягин
20'
ГОЛ! 2:1! Адель Гайнулин
Пас отдал Илья Иванов
ГОЛ! 2:0! Артур Ананян
Пас отдал Дмитрий Чамжаев
18'
ГОЛ! 1:0! Егор Борисов
14'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Носта
33
Артур Сиволапов
ВР
31
Егор Пигаев
ЛЗ
23
Антон Пермяков
ЛЗ
22
Егор Кольцов
ПЗ
28
Вадим Ссорин
ПЗ
11
Илья Камышев
ЛП
12
Артур Ананян
ЛП
7
Дмитрий Чамжаев
ЦП
8
Арсений Вайнер
ПП
21
Егор Борисов
ПП
60
Айхан Бахыш-Заде
ЦФ
Главный тренер
Александр Руденко
Рубин-2
39
Илья Ежов
ВР
95
Илья Иванов
ЛЗ
20
Адель Гайнулин
ЛЗ
3
Иван Сергеев
ЦЗ
84
Даниил Кирягин
ПЗ
58
Рамиль Калмурзин
ПЗ
97
Адель Тешкин
ЛП
97
Егор Чумарин
ЦП
88
Прохор Ильин
ПП
55
Эмиль Галимуллин
ЦФ
80
Савва Чернов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
Носта
4
Ярослав Волков
ЦЗ
29
Владислав Подьянов
ЦЗ
13
Данила Бойко
ЦЗ
19
Илья Попов
ЦЗ
26
Данил Батыршин
ЦЗ
90
Илья Гущин
ЦЗ
11
Егор Грушин
ЦЗ
63
Артемий Блудов
ЦЗ
5
Станислав Иршев
ЦЗ
72
Максим Шалоников
ЦЗ
25
Иван Беликов
ЦЗ
Рубин-2
91
Амир Хайрулин
ЦЗ
47
Артем Киселенко
ЦЗ
74
Илья Балясников
ЦЗ
34
Айдар Сайфутдинов
ЦЗ
6
Арсений Толстов
ЦЗ
77
Риваль Гумеров
ЦЗ
4-5-1
33
Сиволапов
23
Пермяков
22
Кольцов
31
Пигаев
28
Ссорин
12
Ананян
8
Вайнер
11
Камышев
7
Чамжаев
21
Борисов
60
Бахыш-Заде
3-2-3-2
39
Ежов
84
Кирягин
95
Иванов
3
Сергеев
58
Калмурзин
20
Гайнулин
88
Ильин
97
Чумарин
97
Тешкин
80
Чернов
55
Галимуллин
12
Ананян
4
Волков
4
Волков
12
Ананян
60
Бахыш-Заде
13
Бойко
13
Бойко
60
Бахыш-Заде
8
Вайнер
19
Попов
19
Попов
8
Вайнер
7
Чамжаев
26
Батыршин
26
Батыршин
7
Чамжаев
22
Кольцов
25
Беликов
25
Беликов
22
Кольцов
97
Чумарин
47
Киселенко
47
Киселенко
97
Чумарин
84
Кирягин
74
Балясников
74
Балясников
84
Кирягин
88
Ильин
34
Сайфутдинов
34
Сайфутдинов
88
Ильин
97
Тешкин
6
Толстов
6
Толстов
97
Тешкин
95
Иванов
77
Гумеров
77
Гумеров
95
Иванов
Остались в запасе
Носта
Рубин-2
29
Владислав Подьянов
ЦЗ
90
Илья Гущин
ЦЗ
11
Егор Грушин
ЦЗ
63
Артемий Блудов
ЦЗ
5
Станислав Иршев
ЦЗ
72
Максим Шалоников
ЦЗ
Главный тренер
Александр Руденко
91
Амир Хайрулин
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Федоров
Остались в запасе
29
Владислав Подьянов
ЦЗ
90
Илья Гущин
ЦЗ
11
Егор Грушин
ЦЗ
63
Артемий Блудов
ЦЗ
5
Станислав Иршев
ЦЗ
72
Максим Шалоников
ЦЗ
Остались в запасе
91
Амир Хайрулин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Руденко
Главный тренер
Андрей Федоров
Статистика матча Носта - Рубин-2
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
8
Нарушения
13
12
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
2
1
Информация о матче
Главный судья:
Стадион:
Юность
Новости команд
Все
Носта
Рубин-2
«Рубин» отдал в аренду 20-летнего вингера
2 июля
«Рубин-2» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.8
20 июня
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Рубин» взял на просмотр вингера «Крыльев» и защитника из Первой лиги
19 июня
«Победа» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.77
13 июня
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Акрон-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 2.03
13 июня
«Челябинск-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
В России закрывается еще один футбольный клуб
2025.12.12 13:34
4
«Ильпар» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.05 08:27
«Рубин» отдал в аренду 20-летнего вингера
2 июля
«Рубин-2» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.8
20 июня
«Рубин» взял на просмотр вингера «Крыльев» и защитника из Первой лиги
19 июня
«Победа» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.77
13 июня
«Рубин-2» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 3.55
6 июня
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Носта
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
3 : 0
01.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Динамо Брл
2 : 0
28.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
3 : 0
01.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Носта
0 : 1
21.06.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Акрон-2
5 : 0
14.06.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
3 : 0
01.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Динамо Брл
2 : 0
28.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Рубин-2
1 : 0
21.06.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Победа
6 : 0
14.06.2026
Рубин-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+