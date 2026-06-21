Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Носта - Динамо Брл: обзор матча 21 июня 2026

Носта
21.06.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
0 : 1
Завершен
Динамо Брл
44' М. Осипов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Носта - Динамо Брл
Завершен
77'
Желтая карточка
Константин Симаков
Замена
Сергей Лесовский ️️️️➡️️ Артур Ананян
75'
Замена
Егор Борисов ️️️️➡️️ Айхан Бахыш-Заде
71'
Замена
Данил Батыршин ️️️️➡️️ Илья Попов
71'
70'
Замена
Константин Симаков ️️️️➡️️ Роман Колмаков
52'
Желтая карточка
Артем Яркин
46'
Замена
Артем Саблин ️️️️➡️️ Антон Шадура
44'
ГОЛ! 0:1! Михаил Осипов
Пас отдал Василий Илик
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Носта
33
Артур Сиволапов
ВР
5
Станислав Иршев
ЛЗ
28
Вадим Ссорин
ЛЗ
23
Антон Пермяков
ПЗ
29
Владислав Подьянов
ПЗ
90
Илья Гущин
ЛП
8
Арсений Вайнер
ЛП
19
Илья Попов
ЦП
4
Ярослав Волков
ПП
12
Артур Ананян
ПП
60
Айхан Бахыш-Заде
ЦФ
Главный тренер
Александр Руденко
Динамо Брл
16
Илья Бычков
ВР
53
Василий Илик
ЛЗ
18
Антон Шадура
ЛЗ
85
Артем Мальфанов
ЦЗ
13
Антон Петухов
ПЗ
7
Иван Житников
ПЗ
11
Роман Колмаков
ЛП
21
Андрей Жигалов
ЦП
49
Дмитрий Бакай
ПП
10
Михаил Осипов
ЦФ
96
Артем Яркин
ЦФ
Главный тренер
Александр Данцев
Носта
21
Егор Борисов
ЦЗ
9
Сергей Лесовский
ЦЗ
26
Данил Батыршин
ЦЗ
25
Иван Беликов
ЦЗ
44
Амир Ахмеджанов
ЦЗ
63
Артемий Блудов
ЦЗ
22
Егор Кольцов
ЦЗ
72
Максим Шалоников
ЦЗ
7
Дмитрий Чамжаев
ЦЗ
Динамо Брл
74
Иван Гордейчик
ЦЗ
27
Артем Саблин
ЦЗ
83
Константин Симаков
ЦЗ
73
Данил Решетников
ЦЗ
14
Кирилл Могель
ЦЗ
39
Данил Барыбин
ЦЗ
4-5-1
33
Сиволапов
28
Ссорин
23
Пермяков
5
Иршев
29
Подьянов
8
Вайнер
4
Волков
90
Гущин
19
Попов
12
Ананян
60
Бахыш-Заде
3-2-3-2
16
Бычков
13
Петухов
53
Илик
85
Мальфанов
7
Житников
18
Шадура
49
Бакай
21
Жигалов
11
Колмаков
96
Яркин
10
Осипов
60
Бахыш-Заде
21
Борисов
21
Борисов
60
Бахыш-Заде
12
Ананян
9
Лесовский
9
Лесовский
12
Ананян
19
Попов
26
Батыршин
26
Батыршин
19
Попов
18
Шадура
27
Саблин
27
Саблин
18
Шадура
11
Колмаков
83
Симаков
83
Симаков
11
Колмаков
Остались в запасе
Носта
Динамо Брл
25
Иван Беликов
ЦЗ
44
Амир Ахмеджанов
ЦЗ
63
Артемий Блудов
ЦЗ
22
Егор Кольцов
ЦЗ
72
Максим Шалоников
ЦЗ
7
Дмитрий Чамжаев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Руденко
74
Иван Гордейчик
ЦЗ
73
Данил Решетников
ЦЗ
14
Кирилл Могель
ЦЗ
39
Данил Барыбин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Данцев
Остались в запасе
25
Иван Беликов
ЦЗ
44
Амир Ахмеджанов
ЦЗ
63
Артемий Блудов
ЦЗ
22
Егор Кольцов
ЦЗ
72
Максим Шалоников
ЦЗ
7
Дмитрий Чамжаев
ЦЗ
Остались в запасе
74
Иван Гордейчик
ЦЗ
73
Данил Решетников
ЦЗ
14
Кирилл Могель
ЦЗ
39
Данил Барыбин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Руденко
Главный тренер
Александр Данцев
Статистика матча Носта - Динамо Брл
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
8
Нарушения
10
14
Офсайды
2
2
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
5
Информация о матче
Стадион:
Юность
Новости команд
Все
Носта
Динамо Брл
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Акрон-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 2.03
13 июня
«Урал-2» – «Динамо» Барнаул: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.65
30 мая
«Челябинск-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Акрон-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 2.03
13 июня
«Челябинск-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
В России закрывается еще один футбольный клуб
2025.12.12 13:34
4
«Ильпар» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.05 08:27
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Урал-2» – «Динамо» Барнаул: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.65
30 мая
«Знамя Труда» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.00
2025.08.19 17:58
Игрок барнаульского «Динамо» травмировался, сделав неудачное сальто во время празднования
2025.08.11 09:02
2
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Носта
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
3 : 0
01.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
3 : 0
01.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Носта
0 : 1
21.06.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Акрон-2
5 : 0
14.06.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Динамо Брл
2 : 0
28.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Носта
0 : 1
21.06.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
14.06.2026
Крылья Советов-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+