«Знамя Труда» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.00

19 августа 2025 17:42
Знамя Труда - Динамо Брл
20 авг. 2025, среда 18:30 | Россия. Кубок, 2 раунд
2.00
Обе забьют
20 августа в Орехово-Зуеве состоится матч второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России, в котором встретятся «Знамя Труда» и «Динамо Барнаул». Обе команды демонстрируют достойную форму и активно борются за продвижение в следующую стадию турнира. Встреча обещает быть упорной: соперники находятся в схожем игровом тонусе и обладают результативными атаками.

«Знамя Труда»

Хозяева подойдут к матчу с уверенностью после яркой победы над «Квантом» (7:2), но в целом их результаты колеблются. За пять последних встреч команда забила 8 мячей и пропустила 4, при этом отличалась как на выезде, так и дома. Серьезных провалов в обороне нет: в среднем «Знамя Труда» пропускает менее одного мяча за игру. Однако стоит отметить, что три последних матча команда всe же завершила с пропущенными мячами, что указывает на определeнную уязвимость в защите. При этом клуб не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, что подчeркивает уверенность в действиях и боевой настрой на внутренней арене.

«Динамо Барнаул»

Гости демонстрируют стабильную форму: команда не проигрывает в 6 из 8 последних выездных матчей Кубка России. По результативности «Динамо Барнаул» не уступает сопернику: также 8 голов за последние 5 матчей, при этом средняя результативность составляет 1.60 забитого мяча за игру. Оборона играет чуть менее надeжно – 5 пропущенных голов за тот же период. В последней игре против «КДВ» команда уступила 0:2, однако ранее добилась уверенных побед над «Оренбургом-2» (2:0), «Акроном-2» (3:2) и «Уралом-2» (3:1), что говорит о мощной атакующей линии.

Факты о командах

«Знамя Труда»

  • 8 голов за 5 матчей
  • В среднем 1.60 забитого и 0.80 пропущенного мяча
  • Победа 7:2 над «Квантом»
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Не проигрывает в 5 из 7 игр

«Динамо Барнаул»

  • 8 голов за 5 матчей
  • В среднем 1.60 забитого и 1.00 пропущенного мяча
  • Победы над «Оренбургом-2», «Акроном-2», «Уралом-2»
  • Не проигрывает в 6 из 8 гостевых матчей Кубка
  • Сухой матч против «ФК Челябинск-2»

Прогноз на матч

И «Знамя Труда», и «Динамо Барнаул» подойдут к игре с высокой результативностью и схожей формой. Ожидается напряжeнная игра, в которой атака будет играть ключевую роль. При этом обе команды не отличаются полностью надeжной обороной. Учитывая результативность последних встреч, а также боевой настрой коллективов в Кубке, логичным выглядит вариант с обменом голами. Преимущество может оказаться на стороне гостей, учитывая их более опытное выступление на кубковой дистанции.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 2.00
  • Победа «Динамо Барнаул» с форой (0) – коэффициент 1.95

2.00
Обе забьют
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Кубок Динамо Брл Знамя Труда
