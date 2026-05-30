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«Урал-2» – «Динамо» Барнаул: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.65

30 мая 2026 9:34
Урал-2 - Динамо Брл
30 мая 2026, суббота 11:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
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1.65
Обе забьют – да
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31 мая в 10-м туре России Второй лиги Б встретятся «Урал-2» (10-е место, 7 очков) и «Динамо» Барнаул (12-е место, 4 очка). Битва двух кризисных команд: хозяева не выигрывают в 5 последних матчах и пропускают в 5 подряд, гости – в ужасе: 10 матчей без побед. Обе дырявые, обе много пропускают. «Урал-2» при этом имеет историческое преимущество – забивает «Динамо» в 4 последних встречах. Встреча двух аутсайдеров обещает быть открытой и результативной.

«Урал-2»

Екатеринбуржцы скатились до 10-го места. 5 матчей без побед, 5 матчей подряд с пропущенными голами. Оборона катастрофическая – 2.20 пропущенных в среднем за 5 игр. Атака слабая – 0.80 гола за игру. В прошлом туре поражение от «Акрона-2» (1:3). Павел Сатучин (4 гола) – главная надежда. Есть плюс: «Урал-2» забивает «Динамо» Барнаул в 4 последних личных встречах. Дома нужно прерывать серию.

«Динамо» Барнаул

Барнаульцы в ещe более глубоком кризисе. 10 матчей без побед – это кошмар. Атака почти не работает – 0.80 гола за игру. Оборона дырявая – 1.80 пропущенных. В прошлом туре ничья с «Челябинском-2» (0:0). Артем Яркин (2 гола) – лучший бомбардир. Гости пропускают в 12 из 14 последних матчей, но забивают в 7 из 9. В гостях «Динамо» выглядит обречeнно.

Факты о командах

«Урал-2»

  • 10-е место, 7 очков, лучший бомбардир: Павел Сатучин (4)
  • За 5 матчей: 0.80 забито, 2.20 пропущено
  • 5 матчей без побед
  • Пропускают в 5 последних матчах
  • Забивают «Динамо» в 4 последних встречах

«Динамо» Барнаул

  • 12-е место, 4 очка, лучший бомбардир: Артем Яркин (2)
  • За 5 матчей: 0.80 забито, 1.80 пропущено
  • 10 матчей без побед
  • Пропускают в 12 из 14 матчей
  • Забивают в 7 из 9 матчей

Прогноз на матч «Урал-2» – «Динамо» Барнаул

Битва двух худших команд по форме. «Урал-2» дома должен прерывать серию, «Динамо» Барнаул не выигрывает уже 10 матчей. Обе обороны дырявые, обе пропускают регулярно. Хозяева имеют историческое преимущество в личных встречах. Скорее всего, нас ждeт результативный матч с обменом голами. «Урал-2» чуть ближе к победе, но гарантий нет.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.65
  • Тотал голов больше 2.5

1.65
Обе забьют – да
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Динамо Брл Урал-2
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