Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Урал-2 - Динамо Брл: обзор матча 30 мая 2026

Урал-2
30.05.2026, суббота, 11:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
6 : 3
Завершен
Динамо Брл
12' С. Бондаренко 21' Y. Mozzhukhin 37' А. Фотин 50' Н. Хрисанфов 81' Д. Гажалов 84' А. Баранов
45' Н. Ворона 87' Д. Решетников 90' М. Осипов (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Урал-2 - Динамо Брл
Завершен
90'
ГОЛ с пенальти! 6:3! Михаил Осипов
87'
ГОЛ! 6:2! Данил Решетников
Пас отдал Роман Колмаков
ГОЛ! 6:1! Артем Баранов
84'
ГОЛ! 5:1! Денис Гажалов
81'
64'
Замена
Роман Колмаков ️️️️➡️️ Артем Яркин
Замена
Олег Карагодин ️️️️➡️️ Илья Шахматов
62'
Замена
Иван Алферов ️️️️➡️️ Тигран Арабачян
62'
56'
Замена
Андрей Жигалов ️️️️➡️️ Никита Ворона
55'
Замена
Константин Симаков ️️️️➡️️ Дмитрий Бакай
55'
Замена
Захар Сергеев ️️️️➡️️ Александр Рейз
Замена
Леонид Белов ️️️️➡️️ Артем Галкин
54'
ГОЛ! 4:1! Никита Хрисанфов
Пас отдал Илья Скоропупов
50'
Желтая карточка
Илья Шахматов
45'
45'
ГОЛ! 3:1! Никита Ворона
ГОЛ! 3:0! Артем Фотин
37'
Замена
Артем Баранов ️️️️➡️️ Иван Рыжков
34'
32'
Вторая желтая
Антон Петухов
26'
Замена
Данил Решетников ️️️️➡️️ Кирилл Могель
ГОЛ! 2:0! Yuri Mozzhukhin
21'
ГОЛ! 1:0! Станислав Бондаренко
Пас отдал Илья Скоропупов
12'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал-2
67
Юрий Малеев
ВР
40
Никита Хрисанфов
ЛЗ
92
Иван Рыжков
ЛЗ
45
Yuri Mozzhukhin
ЛЗ
69
Артем Фотин
ПЗ
90
Тигран Арабачян
ПЗ
52
Илья Шахматов
ПЗ
39
Артем Галкин
ЛП
82
Станислав Бондаренко
ЦП
28
Илья Скоропупов
ПП
33
Денис Гажалов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Динамо Брл
16
Илья Бычков
ВР
93
Александр Рейз
ЛЗ
85
Артем Мальфанов
ЛЗ
23
Никита Ворона
ЛЗ
53
Василий Илик
ПЗ
49
Дмитрий Бакай
ПЗ
10
Михаил Осипов
ПЗ
18
Антон Шадура
ЛП
14
Кирилл Могель
ЦП
13
Антон Петухов
ПП
96
Артем Яркин
ЦФ
Главный тренер
Александр Данцев
Урал-2
48
Иван Метин
ЦЗ
61
Иван Алферов
ЦЗ
58
Владимир Санталов
ЦЗ
76
Виталий Немеров
ЦЗ
84
Леонид Белов
ЦЗ
55
Данил Басыров
ЦЗ
70
Роман Шоронов
ЦЗ
38
Олег Карагодин
ЦЗ
91
Артем Баранов
ЦЗ
79
Раид Бикмухаметов
ЦЗ
Динамо Брл
21
Андрей Жигалов
ЦЗ
83
Константин Симаков
ЦЗ
11
Роман Колмаков
ЦЗ
3
Захар Сергеев
ЦЗ
73
Данил Решетников
ЦЗ
39
Данил Барыбин
ЦЗ
3-2-3-1
67
Малеев
90
Арабачян
40
Хрисанфов
92
Рыжков
45
Mozzhukhin
52
Шахматов
39
Галкин
82
Бондаренко
28
Скоропупов
33
Гажалов
3-2-3-1
16
Бычков
49
Бакай
93
Рейз
85
Мальфанов
10
Осипов
23
Ворона
13
Петухов
14
Могель
18
Шадура
96
Яркин
90
Арабачян
61
Алферов
61
Алферов
90
Арабачян
39
Галкин
84
Белов
84
Белов
39
Галкин
52
Шахматов
38
Карагодин
38
Карагодин
52
Шахматов
92
Рыжков
91
Баранов
91
Баранов
92
Рыжков
23
Ворона
21
Жигалов
21
Жигалов
23
Ворона
49
Бакай
83
Симаков
83
Симаков
49
Бакай
96
Яркин
11
Колмаков
11
Колмаков
96
Яркин
93
Рейз
3
Сергеев
3
Сергеев
93
Рейз
14
Могель
73
Решетников
73
Решетников
14
Могель
Остались в запасе
Урал-2
Динамо Брл
48
Иван Метин
ЦЗ
58
Владимир Санталов
ЦЗ
76
Виталий Немеров
ЦЗ
55
Данил Басыров
ЦЗ
70
Роман Шоронов
ЦЗ
79
Раид Бикмухаметов
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
39
Данил Барыбин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Данцев
Остались в запасе
48
Иван Метин
ЦЗ
58
Владимир Санталов
ЦЗ
76
Виталий Немеров
ЦЗ
55
Данил Басыров
ЦЗ
70
Роман Шоронов
ЦЗ
79
Раид Бикмухаметов
ЦЗ
Остались в запасе
39
Данил Барыбин
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Главный тренер
Александр Данцев
Статистика матча Урал-2 - Динамо Брл
1
1
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
11
8
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
12
11
Офсайды
2
1
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
0
Информация о матче
Главный судья:
L. Tarbeeva
Стадион:
Бажовия
Новости команд
Все
Урал-2
Динамо Брл
В «Урале» приняли решение по футболисту из Медиалиги
30 июня
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«КДВ» – «Урал-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.45
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Урал-2» – «Оренбург-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
В «Урале» приняли решение по футболисту из Медиалиги
30 июня
«КДВ» – «Урал-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.45
20 июня
«Урал-2» – «Оренбург-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
«Урал-2» – «Динамо» Барнаул: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.65
30 мая
«Урал-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 29 апреля 2026 с коэффициентом 1.73
28 апреля
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Урал-2» – «Динамо» Барнаул: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.65
30 мая
«Знамя Труда» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.00
2025.08.19 17:58
Игрок барнаульского «Динамо» травмировался, сделав неудачное сальто во время празднования
2025.08.11 09:02
2
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Урал-2
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Химик
4 : 1
01.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Динамо Брл
2 : 0
28.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Химик
4 : 1
01.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Урал-2
0 : 0
28.06.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
КДВ
4 : 1
21.06.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Урал-2
5 : 0
14.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Динамо Брл
2 : 0
28.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Носта
0 : 1
21.06.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
14.06.2026
Крылья Советов-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+