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«Урал-2» – «Оренбург-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65

13 июня 2026 9:05
Урал-2 - Оренбург-2
14 июн. 2026, воскресенье 11:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
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1.65
Тотал голов больше 2.5
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14 июня 2026 года в рамках 12-го тура России Второй лиги Б встретятся «Урал-2» и «Оренбург-2».

«Урал-2»

Екатеринбургский дубль занимает седьмое место в турнирной таблице (13 очков после 11 туров). Команда демонстрирует атакующий стиль: в среднем 2.00 гола за последние пять игр (10 голов в пяти встречах). Оборона при этом пропускает столько же (2.00 в среднем), причeм клуб пропускает в шести из восьми последних матчей. В прошлом туре была одержана выездная победа над «Ностой» (2:0). Хозяева забивают в трeх последних матчах, но их защита остаeтся ненадeжной.

«Оренбург-2»

Оренбургский дубль располагается на пятом месте (17 очков). Команда действует более сбалансированно: в атаке 0.80 гола в среднем за последние пять игр (четыре гола в пяти встречах), в обороне – 1.00 пропущенного. Гости показывают стабильные результаты и имеют психологическое преимущество: они не проигрывают «Уралу-2» в шести последних очных матчах, причeм в пяти из них забивали сопернику. В прошлом туре «Оренбург-2» уступил лидеру «Химику» на своeм поле (1:2).

Факты о командах

«Урал-2»

  • 7-е место, 13 очков, лучший бомбардир: Павел Сатучин (4)
  • За 5 матчей: 2.00 забито, 2.00 пропущено
  • Забивают в 3 последних матчах
  • Пропускают в 6 из 8 матчей

«Оренбург-2»

  • 5-е место, 17 очков, лучший бомбардир: Омар Минатулаев (3)
  • За 5 матчей: 0.80 забито, 1.00 пропущено
  • 6 последних очных матчей без поражений над «Уралом-2»

Прогноз на матч «Урал-2» – «Оренбург-2»

«Урал-2» много забивает, но ещe больше пропускает. «Оренбург-2» играет более дисциплинированно и имеет солидную историю личных встреч. Гости не проигрывают сопернику на протяжении шести матчей и умеют забивать в этих играх. Вероятно, «Оренбург-2» как минимум не проиграет. Учитывая атакующую активность хозяев и проблемы в обороне обеих сторон, тотал голов может превысить 2.5.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.70
  • «Оренбург-2» не проиграет (двойной шанс X2)

1.65
Тотал голов больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Оренбург-2 Урал-2
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