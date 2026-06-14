Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Урал-2 - Оренбург-2: обзор матча 14 июня 2026

Урал-2
14.06.2026, воскресенье, 11:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
5 : 0
Завершен
Оренбург-2
11' Y. Mozzhukhin 23' С. Бондаренко 49' С. Бондаренко 58' Л. Белов 80' Н. Хрисанфов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Урал-2 - Оренбург-2
Завершен
ГОЛ! 5:0! Никита Хрисанфов
Пас отдал Виталий Немеров
80'
77'
Замена
Илья Всяких ️️️️➡️️ Ярослав Питинцев
Замена
Иван Метин ️️️️➡️️ Денис Гажалов
67'
65'
Замена
Владислав Галкин ️️️️➡️️ Ярослав Фролов
65'
Замена
Дмитрий Миллер ️️️️➡️️ Кирилл Дударин
65'
Замена
Кирилл Михеев ️️️️➡️️ Николай Тюленев
Замена
Виталий Немеров ️️️️➡️️ Станислав Бондаренко
62'
Замена
Владимир Санталов ️️️️➡️️ Данил Басыров
62'
Замена
Артем Галкин ️️️️➡️️ Леонид Белов
62'
ГОЛ! 4:0! Леонид Белов
58'
Желтая карточка
Иван Алферов
50'
ГОЛ! 3:0! Станислав Бондаренко
Пас отдал Иван Алферов
49'
Желтая карточка
Артем Фотин
32'
ГОЛ! 2:0! Станислав Бондаренко
Пас отдал Данил Басыров
23'
ГОЛ! 1:0! Yuri Mozzhukhin
Пас отдал Станислав Бондаренко
11'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал-2
71
Алексей Мамин
ВР
69
Артем Фотин
ЛЗ
52
Илья Шахматов
ЛЗ
40
Никита Хрисанфов
ЛЗ
92
Иван Рыжков
ПЗ
45
Yuri Mozzhukhin
ПЗ
55
Данил Басыров
ПЗ
82
Станислав Бондаренко
ЛП
61
Иван Алферов
ЦП
84
Леонид Белов
ПП
33
Денис Гажалов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Оренбург-2
75
Николай Тюленев
ВР
91
Иван Морозов
ЛЗ
87
Олег Некрасов
ЛЗ
47
Глеб Левадный
ПЗ
96
Кирилл Дударин
ПЗ
66
Леонид Иванов
ПЗ
83
Дмитрий Черкасов
ЛП
98
Бахаммад Хаджимусала
ЦП
67
Ярослав Питинцев
ПП
89
Ярослав Фролов
ЦФ
Главный тренер
Максим Грошев
Урал-2
58
Владимир Санталов
ЦЗ
48
Иван Метин
ЦЗ
76
Виталий Немеров
ЦЗ
30
Климентий Сидоров
ЦЗ
91
Артем Баранов
ЦЗ
79
Раид Бикмухаметов
ЦЗ
39
Артем Галкин
ЦЗ
Оренбург-2
93
Кирилл Михеев
ЦЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦЗ
72
Егор Бирюк
ЦЗ
82
Илья Всяких
ЦЗ
31
Владислав Галкин
ЦЗ
3-2-3-1
71
Мамин
45
Mozzhukhin
69
Фотин
52
Шахматов
40
Хрисанфов
55
Басыров
82
Бондаренко
61
Алферов
84
Белов
33
Гажалов
3-2-3-1
75
Тюленев
47
Левадный
96
Дударин
91
Морозов
66
Иванов
87
Некрасов
67
Питинцев
98
Хаджимусала
83
Черкасов
89
Фролов
55
Басыров
58
Санталов
58
Санталов
55
Басыров
33
Гажалов
48
Метин
48
Метин
33
Гажалов
82
Бондаренко
76
Немеров
76
Немеров
82
Бондаренко
84
Белов
39
Галкин
39
Галкин
84
Белов
75
Тюленев
93
Михеев
93
Михеев
75
Тюленев
96
Дударин
94
Миллер
94
Миллер
96
Дударин
67
Питинцев
82
Всяких
82
Всяких
67
Питинцев
89
Фролов
31
Галкин
31
Галкин
89
Фролов
Остались в запасе
Урал-2
Оренбург-2
30
Климентий Сидоров
ЦЗ
91
Артем Баранов
ЦЗ
79
Раид Бикмухаметов
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
72
Егор Бирюк
ЦЗ
Главный тренер
Максим Грошев
Остались в запасе
30
Климентий Сидоров
ЦЗ
91
Артем Баранов
ЦЗ
79
Раид Бикмухаметов
ЦЗ
Остались в запасе
72
Егор Бирюк
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Главный тренер
Максим Грошев
Статистика матча Урал-2 - Оренбург-2
2
Всего ударов по воротам
23
15
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
8
4
Нарушения
11
15
Офсайды
0
2
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
9
4
Информация о матче
Главный судья:
D. Magomedov
Стадион:
Бажовия
Новости команд
Все
Урал-2
Оренбург-2
4 игрока покинули «Оренбург»
Вчера, 13:16
В «Урале» приняли решение по футболисту из Медиалиги
30 июня
«КДВ» – «Урал-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.45
20 июня
«Урал-2» – «Оренбург-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
«Урал-2» – «Динамо» Барнаул: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.65
30 мая
В «Урале» приняли решение по футболисту из Медиалиги
30 июня
«КДВ» – «Урал-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.45
20 июня
«Урал-2» – «Оренбург-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
«Урал-2» – «Динамо» Барнаул: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.65
30 мая
«Урал-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 29 апреля 2026 с коэффициентом 1.73
28 апреля
4 игрока покинули «Оренбург»
Вчера, 13:16
«Урал-2» – «Оренбург-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
Прогноз на точный счeт матча «Крылья Советов-2» – «Оренбург-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.13 09:31
Прогноз на точный счет матча «Оренбург-2» – «Сокол Казань»: Вторая лига Б, 8 июня 2025
2025.06.07 12:29
Прогноз на точный счет матча «Волна» – «Оренбург-2»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 11:53
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Урал-2
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Химик
4 : 1
01.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Акрон-2
1 : 1
28.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Химик
4 : 1
01.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Урал-2
0 : 0
28.06.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
КДВ
4 : 1
21.06.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Урал-2
5 : 0
14.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Акрон-2
1 : 1
28.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Оренбург-2
2 : 4
21.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Урал-2
5 : 0
14.06.2026
Оренбург-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+