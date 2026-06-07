Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Оренбург-2 - Химик: обзор матча 07 июня 2026

Оренбург-2
07.06.2026, воскресенье, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 11 тур
1 : 2
Завершен
Химик
21' И. Морозов
34' И. Грузнов (П) 57' Н. Никифоров
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Прогноз Коэффициенты
Протокол Оренбург-2 - Химик
Завершен
90' +3
Красная карточка
Иван Бреславцев
90' +2
Желтая карточка
Роман Райфегерсте
83'
Замена
Иван Бреславцев ️️️️➡️️ Илья Грузнов
Желтая карточка
Ярослав Питинцев
81'
Замена
Дмитрий Миллер ️️️️➡️️ Кирилл Дударин
78'
74'
Желтая карточка
Илья Грузнов
Замена
Бахаммад Хаджимусала ️️️️➡️️ Иван Морозов
74'
71'
Замена
Вячеслав Зинков ️️️️➡️️ Глеб Якушевич
Замена
Михаил Пыхчеев ️️️️➡️️ Егор Анциперов
67'
Замена
Егор Бирюк ️️️️➡️️ Дмитрий Черкасов
65'
57'
ГОЛ! 1:2! Никита Никифоров
Пас отдал Илья Грузнов
Желтая карточка
Егор Анциперов
49'
46'
Замена
Дмитрий Вебер ️️️️➡️️ Роман Изотов
46'
Замена
Никита Никифоров ️️️️➡️️ Даниил Оганичев
34'
ГОЛ с пенальти! 1:1! Илья Грузнов
Желтая карточка
Леонид Иванов
31'
ГОЛ! 1:0! Иван Морозов
21'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург-2
75
Николай Тюленев
ВР
66
Леонид Иванов
ЛЗ
91
Иван Морозов
ЛЗ
65
Иван Иващенко
ЛЗ
48
Егор Анциперов
ПЗ
34
Семён Зверев
ПЗ
96
Кирилл Дударин
ПЗ
70
Данил Капустянский
ЛП
67
Ярослав Питинцев
ЦП
83
Дмитрий Черкасов
ПП
68
Иван Гулько
ЦФ
Главный тренер
Максим Грошев
Химик
16
Роман Райфегерсте
ВР
26
Алексей Доля
ЛЗ
13
Андрей Савинов
ЛЗ
33
Кирилл Мырзаков
ПЗ
4
Глеб Якушевич
ПЗ
36
Илья Грузнов
ЛП
97
Даниил Оганичев
ЛП
77
Даниил Зуев
ЦП
7
Никита Абрамушкин
ПП
19
Кирилл Гордеев
ПП
9
Роман Изотов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Блажко
Оренбург-2
98
Бахаммад Хаджимусала
ЦЗ
93
Кирилл Михеев
ЦЗ
22
Михаил Пыхчеев
ЦЗ
87
Олег Некрасов
ЦЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦЗ
72
Егор Бирюк
ЦЗ
Химик
80
Егор Жебряков
ЦЗ
57
Никита Шулкин
ЦЗ
65
Александр Горячкин
ЦЗ
66
Дмитрий Вебер
ЦЗ
8
Вячеслав Зинков
ЦЗ
11
Иван Бреславцев
ЦЗ
23
Никита Никифоров
ЦЗ
3-2-3-1
75
Тюленев
34
Зверев
66
Иванов
91
Морозов
65
Иващенко
96
Дударин
70
Капустянский
67
Питинцев
83
Черкасов
68
Гулько
4-5-1
16
Райфегерсте
4
Якушевич
33
Мырзаков
26
Доля
13
Савинов
19
Гордеев
7
Абрамушкин
36
Грузнов
77
Зуев
97
Оганичев
9
Изотов
91
Морозов
98
Хаджимусала
98
Хаджимусала
91
Морозов
48
Анциперов
22
Пыхчеев
22
Пыхчеев
48
Анциперов
96
Дударин
94
Миллер
94
Миллер
96
Дударин
83
Черкасов
72
Бирюк
72
Бирюк
83
Черкасов
9
Изотов
66
Вебер
66
Вебер
9
Изотов
4
Якушевич
8
Зинков
8
Зинков
4
Якушевич
36
Грузнов
11
Бреславцев
11
Бреславцев
36
Грузнов
97
Оганичев
23
Никифоров
23
Никифоров
97
Оганичев
Остались в запасе
Оренбург-2
Химик
93
Кирилл Михеев
ЦЗ
87
Олег Некрасов
ЦЗ
Главный тренер
Максим Грошев
80
Егор Жебряков
ЦЗ
57
Никита Шулкин
ЦЗ
65
Александр Горячкин
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Блажко
Остались в запасе
93
Кирилл Михеев
ЦЗ
87
Олег Некрасов
ЦЗ
Остались в запасе
80
Егор Жебряков
ЦЗ
57
Никита Шулкин
ЦЗ
65
Александр Горячкин
ЦЗ
Главный тренер
Максим Грошев
Главный тренер
Андрей Блажко
Статистика матча Оренбург-2 - Химик
3
1
2
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
18
13
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
1
Информация о матче
Главный судья:
N. Chetkin
Стадион:
Газовик
Новости команд
Все
Оренбург-2
Химик
4 игрока покинули «Оренбург»
Вчера, 13:16
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Химик» – «Ижевск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.55
13 июня
«Урал-2» – «Оренбург-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
«Химик» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
4 игрока покинули «Оренбург»
Вчера, 13:16
«Урал-2» – «Оренбург-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
Прогноз на точный счeт матча «Крылья Советов-2» – «Оренбург-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.13 09:31
Прогноз на точный счет матча «Оренбург-2» – «Сокол Казань»: Вторая лига Б, 8 июня 2025
2025.06.07 12:29
Прогноз на точный счет матча «Волна» – «Оренбург-2»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 11:53
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Химик» – «Ижевск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.55
13 июня
«Химик» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
Российский клуб назначил начальником команды девушку
2 мая
4
«Урал-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 29 апреля 2026 с коэффициентом 1.73
28 апреля
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Оренбург-2
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Победа
1 : 1
05.07.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Химик
4 : 1
01.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Акрон-2
1 : 1
28.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Акрон-2
1 : 1
28.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Оренбург-2
2 : 4
21.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Урал-2
5 : 0
14.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Победа
1 : 1
05.07.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Химик
4 : 1
01.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Челябинск-2
0 : 3
28.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2
0 : 2
21.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Химик
3 : 1
14.06.2026
Ижевск
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+