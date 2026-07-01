Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Брл - Оренбург-2: обзор матча 01 июля 2026

Динамо Брл
01.07.2026, среда, 14:30
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
4 : 3
Завершен
Оренбург-2
13' А. Яркин 20' Д. Бакай 30' И. Житников
41' Я. Питинцев 56' Я. Фролов (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Брл - Оренбург-2
Завершен
Замена
Александр Рейз ️️️️➡️️ Артем Яркин
70'
60'
Замена
Илья Всяких ️️️️➡️️ Бахаммад Хаджимусала
Замена
Михаил Осипов ️️️️➡️️ Дмитрий Бакай
57'
Замена
Никита Ворона ️️️️➡️️ Роман Колмаков
57'
56'
ГОЛ с пенальти! 3:2! Ярослав Фролов
41'
ГОЛ! 3:1! Ярослав Питинцев
Пас отдал Владислав Галкин
ГОЛ! 3:0! Иван Житников
30'
ГОЛ! 2:0! Дмитрий Бакай
Пас отдал Иван Житников
20'
ГОЛ! 1:0! Артем Яркин
Пас отдал Артем Саблин
13'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Брл
16
Илья Бычков
ВР
53
Василий Илик
ЛЗ
13
Антон Петухов
ЛЗ
18
Антон Шадура
ЛЗ
49
Дмитрий Бакай
ПЗ
85
Артем Мальфанов
ПЗ
96
Артем Яркин
ПЗ
21
Андрей Жигалов
ЛП
27
Артем Саблин
ЦП
11
Роман Колмаков
ПП
7
Иван Житников
ЦФ
Главный тренер
Александр Данцев
Оренбург-2
64
Егор Постриган
ВР
87
Олег Некрасов
ЛЗ
84
Архип Ефремов
ЛЗ
83
Дмитрий Черкасов
ЦЗ
67
Ярослав Питинцев
ПЗ
70
Данил Капустянский
ПЗ
31
Владислав Галкин
ПЗ
89
Ярослав Фролов
ЦП
98
Бахаммад Хаджимусала
ЦФ
91
Иван Морозов
ЦФ
Главный тренер
Максим Грошев
Динамо Брл
39
Данил Барыбин
ЦЗ
14
Кирилл Могель
ЦЗ
73
Данил Решетников
ЦЗ
10
Михаил Осипов
ЦЗ
93
Александр Рейз
ЦЗ
23
Никита Ворона
ЦЗ
Оренбург-2
93
Кирилл Михеев
ЦЗ
66
Леонид Иванов
ЦЗ
47
Глеб Левадный
ЦЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦЗ
82
Илья Всяких
ЦЗ
3-2-3-1
16
Бычков
85
Мальфанов
53
Илик
13
Петухов
18
Шадура
96
Яркин
21
Жигалов
27
Саблин
11
Колмаков
7
Житников
3-2-1-2
64
Постриган
70
Капустянский
87
Некрасов
83
Черкасов
31
Галкин
84
Ефремов
89
Фролов
91
Морозов
98
Хаджимусала
49
Бакай
10
Осипов
10
Осипов
49
Бакай
96
Яркин
93
Рейз
93
Рейз
96
Яркин
11
Колмаков
23
Ворона
23
Ворона
11
Колмаков
98
Хаджимусала
82
Всяких
82
Всяких
98
Хаджимусала
Остались в запасе
Динамо Брл
Оренбург-2
39
Данил Барыбин
ЦЗ
14
Кирилл Могель
ЦЗ
73
Данил Решетников
ЦЗ
Главный тренер
Александр Данцев
93
Кирилл Михеев
ЦЗ
66
Леонид Иванов
ЦЗ
47
Глеб Левадный
ЦЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦЗ
Главный тренер
Максим Грошев
Остались в запасе
39
Данил Барыбин
ЦЗ
14
Кирилл Могель
ЦЗ
73
Данил Решетников
ЦЗ
Остались в запасе
93
Кирилл Михеев
ЦЗ
66
Леонид Иванов
ЦЗ
47
Глеб Левадный
ЦЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦЗ
Главный тренер
Александр Данцев
Главный тренер
Максим Грошев
Статистика матча Динамо Брл - Оренбург-2
Всего ударов по воротам
17
15
Удары в створ
8
10
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
6
Нарушения
15
14
Офсайды
0
1
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
2
Информация о матче
Главный судья:
G. Musienko
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Динамо Брл
Оренбург-2
4 игрока покинули «Оренбург»
Вчера, 13:16
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Урал-2» – «Оренбург-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
«Урал-2» – «Динамо» Барнаул: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.65
30 мая
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Урал-2» – «Динамо» Барнаул: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.65
30 мая
«Знамя Труда» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.00
2025.08.19 17:58
Игрок барнаульского «Динамо» травмировался, сделав неудачное сальто во время празднования
2025.08.11 09:02
2
4 игрока покинули «Оренбург»
Вчера, 13:16
«Урал-2» – «Оренбург-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
Прогноз на точный счeт матча «Крылья Советов-2» – «Оренбург-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.13 09:31
Прогноз на точный счет матча «Оренбург-2» – «Сокол Казань»: Вторая лига Б, 8 июня 2025
2025.06.07 12:29
Прогноз на точный счет матча «Волна» – «Оренбург-2»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 11:53
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Динамо Брл
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Акрон-2
1 : 1
28.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Динамо Брл
2 : 0
28.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Динамо Брл
2 : 0
28.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Носта
0 : 1
21.06.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
14.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Акрон-2
1 : 1
28.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Оренбург-2
2 : 4
21.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Урал-2
5 : 0
14.06.2026
Оренбург-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+