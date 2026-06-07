Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Крылья Советов-2 - Акрон-2: обзор матча 07 июня 2026

Крылья Советов-2
07.06.2026, воскресенье, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 11 тур
2 : 1
Завершен
Акрон-2
31' Ш. Шарипов
2' Т. Блохин 76' Д. Попенков
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Прогноз Коэффициенты
Протокол Крылья Советов-2 - Акрон-2
Завершен
Замена
Вячеслав Урюпин ️️️️➡️️ Ирлан Хугаев
81'
Замена
Егор Трунтаев ️️️️➡️️ Эмин Эскеров
80'
79'
Замена
Батырбий Чермит ️️️️➡️️ Семен Зеленов
76'
ГОЛ! 1:2! Денис Попенков
Замена
Николай Максимов ️️️️➡️️ Филипп Бодров
62'
Желтая карточка
Эмин Эскеров
61'
60'
Замена
Руслан Меткалов ️️️️➡️️ Тимофей Блохин
46'
Замена
Кирилл Бажухин ️️️️➡️️ Данила Лебедев
Желтая карточка
Шодибек Шарипов
40'
ГОЛ! 1:1! Шодибек Шарипов
31'
30'
Желтая карточка
Данила Лебедев
Желтая карточка
Данила Савельев
24'
16'
Желтая карточка
Тимофей Блохин
2'
ГОЛ! 0:1! Тимофей Блохин
Пас отдал Максим Холодов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов-2
1
Михаил Недоспасов
ВР
73
Шодибек Шарипов
ЛЗ
92
Эмин Эскеров
ЛЗ
59
Данила Савельев
ЛЗ
56
Артем Радаев
ПЗ
86
Самид Самедов
ПЗ
35
Арсений Абзалилов
ПЗ
79
Ирлан Хугаев
ЛП
78
Денис Маликов
ЦП
65
Илья Грибакин
ПП
97
Филипп Бодров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Акрон-2
71
Матвей Безрогов
ВР
57
Севастян Качура
ЛЗ
89
Денис Попенков
ЛЗ
85
Максим Кондаков
ПЗ
55
Александр Попович
ПЗ
76
Тимофей Блохин
ЛП
75
Вячеслав Винников
ЛП
52
Данила Лебедев
ЦП
65
Семен Зеленов
ПП
67
Никита Платон
ПП
33
Максим Холодов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Вахтеев
Крылья Советов-2
16
Арсений Осадчий
ЦЗ
40
Никита Бекетов
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
50
Егор Трунтаев
ЦЗ
63
Иван Ковальчук
ЦЗ
98
Николай Максимов
ЦЗ
74
Вячеслав Урюпин
ЦЗ
88
Максим Борисов
ЦЗ
Акрон-2
98
Роман Волочай
ЦЗ
66
Константин Тарнолицкий
ЦЗ
47
Егор Ведерников
ЦЗ
63
Тамерлан Кузьменко
ЦЗ
7
Батырбий Чермит
ЦЗ
79
Максим Мамашев
ЦЗ
81
Кирилл Бажухин
ЦЗ
51
Руслан Меткалов
ЦЗ
3-2-3-1
1
Недоспасов
86
Самедов
73
Шарипов
92
Эскеров
59
Савельев
35
Абзалилов
79
Хугаев
78
Маликов
65
Грибакин
97
Бодров
4-5-1
71
Безрогов
55
Попович
85
Кондаков
57
Качура
89
Попенков
67
Платон
65
Зеленов
76
Блохин
52
Лебедев
75
Винников
33
Холодов
92
Эскеров
50
Трунтаев
50
Трунтаев
92
Эскеров
97
Бодров
98
Максимов
98
Максимов
97
Бодров
79
Хугаев
74
Урюпин
74
Урюпин
79
Хугаев
65
Зеленов
7
Чермит
7
Чермит
65
Зеленов
52
Лебедев
81
Бажухин
81
Бажухин
52
Лебедев
76
Блохин
51
Меткалов
51
Меткалов
76
Блохин
Остались в запасе
Крылья Советов-2
Акрон-2
16
Арсений Осадчий
ЦЗ
40
Никита Бекетов
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
63
Иван Ковальчук
ЦЗ
88
Максим Борисов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
98
Роман Волочай
ЦЗ
66
Константин Тарнолицкий
ЦЗ
47
Егор Ведерников
ЦЗ
63
Тамерлан Кузьменко
ЦЗ
79
Максим Мамашев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Вахтеев
Остались в запасе
16
Арсений Осадчий
ЦЗ
40
Никита Бекетов
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
63
Иван Ковальчук
ЦЗ
88
Максим Борисов
ЦЗ
Остались в запасе
98
Роман Волочай
ЦЗ
66
Константин Тарнолицкий
ЦЗ
47
Егор Ведерников
ЦЗ
63
Тамерлан Кузьменко
ЦЗ
79
Максим Мамашев
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Главный тренер
Сергей Вахтеев
Статистика матча Крылья Советов-2 - Акрон-2
3
2
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
0
7
Нарушения
9
19
Офсайды
0
2
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
1
0
Информация о матче
Главный судья:
A. Klyuev
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Крылья Советов-2
Акрон-2
«Рубин-2» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.8
20 июня
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Акрон-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 2.03
13 июня
«Победа» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Крылья Советов-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2
30 мая
«Крылья» отправили нападающего в аренду в клуб из Беларуси
22 января
Клуб Второй лиги отправил основу на матч на самолете, а запасных – на автобусе
2025.08.30 12:30
2
«Рубин-2» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.8
20 июня
«Акрон-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 2.03
13 июня
«Победа» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
«Акрон-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 29 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
28 апреля
«Акрон-2» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.31 08:42
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Крылья Советов-2
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Акрон-2
3 : 2
05.07.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
КДВ
1 : 0
01.07.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2
0 : 2
21.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
14.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Акрон-2
3 : 2
05.07.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
КДВ
1 : 0
01.07.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Акрон-2
1 : 1
28.06.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Рубин-2
1 : 0
21.06.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Акрон-2
5 : 0
14.06.2026
Носта
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+