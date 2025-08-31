В рамках 19-го тура российской Второй лиги Б состоится матч между «Акроном-2» и «Рубином-2». Встреча пройдет 1 сентября, и обе команды подходят к игре с разными задачами: хозяева борются за выживание, а гости – за попадание в тройку лидеров. Статистика последних матчей демонстрирует контраст в стабильности, эффективности и уровне игры.

«Акрон-2»

Молодежная команда из Тольятти после 18 туров занимает 13-е место с 11 очками и нестабильной формой. В последних пяти матчах подопечные клуба потерпели три поражения, пропустив 11 мячей и забив 6. При этом удачным исключением стала победа над «Ностой» (2:0), но уже через тур последовало поражение от «Оренбурга-2» со счетом 2:3. Команда много допускает в обороне – 2.2 пропущенных за игру – и страдает от нехватки плотности в центре поля. Единственный стабильный фактор – форвард Назар Макеев, отличившийся 8 голами за 15 матчей.

«Рубин-2»

Казанцы проводят более уверенный сезон, набрав 29 очков и располагаясь на 4-й строчке. В последнем туре «Рубин-2» уверенно разобрался с «Ностой» (3:0), продемонстрировав зрелую игру. Команда регулярно забивает – в 4 матчах подряд, и в последних пяти встречах она забила 6 мячей при 6 пропущенных. Главный козырь – нападающий Дмитрий Прохоров с 8 голами в 14 матчах. Коллектив демонстрирует сбалансированность и умение наказывать за ошибки.

Факты о командах

«Акрон-2»

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

В среднем 2.20 пропущенных за игру в последних 5 турах

Забил 6 голов в 5 последних играх

Макеев – 8 голов в 15 матчах

«Рубин-2»

4 матча подряд с забитыми мячами

Пропускает и забивает в среднем по 1.20 за игру в последних турах

Победа 3:0 в прошлом туре

Прохоров – 8 голов в 14 матчах

Прогноз на матч «Акрон-2» – «Рубин-2»

Команды демонстрируют разный уровень подготовки и стабильности. «Рубин-2» играет организованнее, лучше реализует моменты и допускает меньше ошибок. «Акрон-2», хоть и показывает вспышки активности в атаке, регулярно теряет очки из-за слабой игры в защите. Важно учитывать мотивацию гостей, борющихся за зону повышения. При этом хозяева неуступчивы на своем поле, но классу «Рубина-2» этого недостаточно. Прогнозируется упорный матч, в котором гости добьются результата.

