«Акрон-2» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 2.10

31 августа 2025 8:14
Акрон-2 - Рубин-2
01 сент. 2025, понедельник 13:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 19 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Рубина-2»
Сделать ставку

В рамках 19-го тура российской Второй лиги Б состоится матч между «Акроном-2» и «Рубином-2». Встреча пройдет 1 сентября, и обе команды подходят к игре с разными задачами: хозяева борются за выживание, а гости – за попадание в тройку лидеров. Статистика последних матчей демонстрирует контраст в стабильности, эффективности и уровне игры.

«Акрон-2»

Молодежная команда из Тольятти после 18 туров занимает 13-е место с 11 очками и нестабильной формой. В последних пяти матчах подопечные клуба потерпели три поражения, пропустив 11 мячей и забив 6. При этом удачным исключением стала победа над «Ностой» (2:0), но уже через тур последовало поражение от «Оренбурга-2» со счетом 2:3. Команда много допускает в обороне – 2.2 пропущенных за игру – и страдает от нехватки плотности в центре поля. Единственный стабильный фактор – форвард Назар Макеев, отличившийся 8 голами за 15 матчей.

«Рубин-2»

Казанцы проводят более уверенный сезон, набрав 29 очков и располагаясь на 4-й строчке. В последнем туре «Рубин-2» уверенно разобрался с «Ностой» (3:0), продемонстрировав зрелую игру. Команда регулярно забивает – в 4 матчах подряд, и в последних пяти встречах она забила 6 мячей при 6 пропущенных. Главный козырь – нападающий Дмитрий Прохоров с 8 голами в 14 матчах. Коллектив демонстрирует сбалансированность и умение наказывать за ошибки.

Факты о командах

«Акрон-2»

  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем 2.20 пропущенных за игру в последних 5 турах
  • Забил 6 голов в 5 последних играх
  • Макеев – 8 голов в 15 матчах

«Рубин-2»

  • 4 матча подряд с забитыми мячами
  • Пропускает и забивает в среднем по 1.20 за игру в последних турах
  • Победа 3:0 в прошлом туре
  • Прохоров – 8 голов в 14 матчах

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (5)
0
Забитых мячей
12
0
В среднем за матч
2.4
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:0
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Рубин-2
5 : 0
25.05.2025
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 25 тур
Акрон-2
0 : 2
12.10.2024
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Рубин-2
2 : 0
06.07.2024
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Рубин-2
1 : 0
05.11.2023
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Акрон-2
0 : 2
09.09.2023
Рубин-2

Прогноз на матч «Акрон-2» – «Рубин-2»

Команды демонстрируют разный уровень подготовки и стабильности. «Рубин-2» играет организованнее, лучше реализует моменты и допускает меньше ошибок. «Акрон-2», хоть и показывает вспышки активности в атаке, регулярно теряет очки из-за слабой игры в защите. Важно учитывать мотивацию гостей, борющихся за зону повышения. При этом хозяева неуступчивы на своем поле, но классу «Рубина-2» этого недостаточно. Прогнозируется упорный матч, в котором гости добьются результата.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Рубина-2» – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Рубина-2» больше 1.5 – коэффициент 2.30

2.10
Победа «Рубина-2»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Рубин-2 Акрон-2
Рекомендуем
