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    Дмитрий Шуков

    Тренер
    Имя Дмитрий
    Фамилия Шуков
    Команды Кр. Советов (мол), Академия им. Коноплева
    Гражданство Россия
    Дата рождения 26 сентября 1975
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    10.03.2023 Ахмат (мол) 2 : 2 Кр. Советов (мол) Россия. МФЛ, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кр. Советов (мол) 28 4 10 14
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.07.2022 Кр. Советов (мол) 0 : 3 Строгино (мол)
    22.07.2022 Кр. Советов (мол) 5 : 1 УОР №5
    26.07.2022 Кр. Советов (мол) 1 : 2 Урал (мол)
    29.07.2022 Торпедо (мол.) 0 : 1 Кр. Советов (мол)
    05.08.2022 Кр. Советов (мол) 2 : 3 Зенит (мол)
    12.08.2022 ЦСКА (мол) 0 : 0 Кр. Советов (мол)
    19.08.2022 Кр. Советов (мол) 3 : 0 Оренбург (мол)
    26.08.2022 Спартак М (мол) 2 : 1 Кр. Советов (мол)
    02.09.2022 Кр. Советов (мол) 2 : 2 Нижний Новгород (мол)
    09.09.2022 Строгино (мол) 2 : 1 Кр. Советов (мол)
    16.09.2022 УОР №5 3 : 2 Кр. Советов (мол)
    30.09.2022 Урал (мол) 3 : 3 Кр. Советов (мол)
    07.10.2022 Кр. Советов (мол) 0 : 0 Торпедо (мол.)
    14.10.2022 Зенит (мол) 3 : 1 Кр. Советов (мол)
    21.10.2022 Кр. Советов (мол) 0 : 4 ЦСКА (мол)
    29.10.2022 Оренбург (мол) 0 : 1 Кр. Советов (мол)
    04.11.2022 Нижний Новгород (мол) 1 : 0 Кр. Советов (мол)
    11.11.2022 Кр. Советов (мол) 1 : 2 Спартак М (мол)
    10.03.2023 Ахмат (мол) 2 : 2 Кр. Советов (мол)
    17.03.2023 Кр. Советов (мол) 0 : 0 Факел (мол.)
    31.03.2023 Сочи (мол) 0 : 0 Кр. Советов (мол)
    07.04.2023 Кр. Советов (мол) 0 : 0 Академия Кубань
    14.04.2023 Химки (мол) 0 : 0 Кр. Советов (мол)
    21.04.2023 Кр. Советов (мол) 0 : 0 Сочи (мол)
    28.04.2023 Факел (мол.) 0 : 0 Кр. Советов (мол)
    05.05.2023 Кр. Советов (мол) 0 : 0 Ахмат (мол)
    12.05.2023 Академия Кубань 0 : 0 Кр. Советов (мол)
    19.05.2023 Кр. Советов (мол) 0 : 0 Химки (мол)
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