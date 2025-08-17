Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Акрон-2 - Носта
Акрон-2 - Носта: онлайн-трансляция 17 августа 2025
Акрон-2
17.08.2025, воскресенье, 03:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
- : -
Не начался
Носта
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Акрон-2 - Носта
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Акрон-2
Носта
«Ильпар» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 1.75
5 августа, 08:27
Прогноз на точный счeт матча «Уралец-ТС» – «Урал-2»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
13 июня, 09:22
Прогноз на точный счет матча «Акрон-2» – «Волна»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
13 июня, 09:18
Прогноз на точный счет матча «Носта» – «Динамо Барнаул»: Вторая лига Б, 15 июня 2025
13 июня, 09:07
Прогноз на точный счeт матча «Амкар» – «Носта»: Вторая лига Б, 8 июня
7 июня, 12:41
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Последние матчи
Все
Акрон-2
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Акрон-2
2 : 0
18.08.2025
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Челябинск-2
2 : 0
10.08.2025
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
2 : 5
10.08.2025
Химик
Россия. Кубок, 1 раунд
Ильпар
3 : 2
06.08.2025
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Акрон-2
0 : 3
03.08.2025
Химик
