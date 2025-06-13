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Прогноз на точный счет матча «Носта» – «Динамо Барнаул»: Вторая лига Б, 15 июня 2025

13 июня 2025 9:51
Носта - Динамо Брл
14 июн. 2025, суббота 01:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
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6.80
Точный счёт 2:1 в пользу «Носты»
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15 июня на стадионе «Металлург» в рамках 10 тура Второй лиги Б встретятся «Носта» и «Динамо Барнаул». Обе команды набрали по 10 очков и находятся в середине турнирной таблицы, но показывают разную динамику формы и имеют явные слабости в обороне, что предвещает результативный матч.

«Носта»

«Носта» после тяжелого поражения 0:5 от «Амкара» в прошлом туре постарается реабилитироваться перед своими болельщиками. Команда занимает 8 место в таблице и набирает в среднем по 1.4 гола за игру в последних пяти матчах. Однако оборона команды продолжает испытывать проблемы – за последние 5 игр пропущено 12 голов, в среднем 2.4 за матч. В домашних матчах «Носта» демонстрирует уверенную игру – команда выиграла 3 последних очных матча у «Динамо Барнаул». Команда обладает неплохой атакующей мощью, но нуждается в исправлении оборонительных ошибок.

«Динамо Барнаул»

«Динамо Барнаул» находится в кризисе – команда не может выиграть уже 6 матчей подряд. После разгромного поражения 0:4 от «Химика» настроение в команде не на высоте. Средняя результативность «Динамо Барнаула» низка – всего 2 гола за 5 последних матчей, при этом оборона пропускает 1.6 гола за игру и имеет 4 матча подряд с пропущенными голами. Несмотря на слабую форму, «Динамо» регулярно забивает в очных матчах с «Ностой», что может придать им уверенности в атаке.

Факты о командах

«Носта»

  • Не проигрывает дома в последних 3 матчах против «Динамо Барнаул».
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей.
  • Пропускает в 12 из 14 последних матчей.
  • Средняя результативность последних 5 игр: 1.4 гола забито, 2.4 пропущено.

«Динамо Барнаул»

  • Не выигрывает 6 последних матчей подряд.
  • Пропускает в 4 последних играх.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.4 гола за матч.
  • Регулярно забивает в матчах с «Ностой» (5 из 7).

Личные встречи
42% (5)
25% (3)
33% (4)
21
Забитых мячей
17
1.75
В среднем за матч
1.42
4:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 26 тур
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1 : 1
19.10.2024
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4 : 0
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27.07.2022
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3 : 0
18.05.2022
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0 : 2
07.08.2021
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Россия. ПФЛ. Группа 4, 1 тур
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0 : 0
09.08.2020
Динамо Брл
Россия. Первый дивизион, 42 тур
Носта
3 : 1
27.10.2008
Динамо Брл
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Динамо Брл
2 : 2
08.07.2008
Носта
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Прогноз на матч «Носта» – «Динамо Барнаул»

Матч обещает быть открытым с обилием голевых моментов. Несмотря на серьeзные проблемы в обороне «Носты», она остаeтся фаворитом встречи благодаря домашнему фактору и более стабильной атаке. «Динамо Барнаул», хоть и находится в кризисе, способен воспользоваться ошибками соперника и забить. В таких условиях мы ожидаем минимальную победу хозяев поля с результативной игрой обеих команд.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Носты».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Носты» – коэффициент 6.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

6.80
Точный счёт 2:1 в пользу «Носты»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Динамо Брл Носта
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