15 июня на стадионе «Металлург» в рамках 10 тура Второй лиги Б встретятся «Носта» и «Динамо Барнаул». Обе команды набрали по 10 очков и находятся в середине турнирной таблицы, но показывают разную динамику формы и имеют явные слабости в обороне, что предвещает результативный матч.

«Носта»

«Носта» после тяжелого поражения 0:5 от «Амкара» в прошлом туре постарается реабилитироваться перед своими болельщиками. Команда занимает 8 место в таблице и набирает в среднем по 1.4 гола за игру в последних пяти матчах. Однако оборона команды продолжает испытывать проблемы – за последние 5 игр пропущено 12 голов, в среднем 2.4 за матч. В домашних матчах «Носта» демонстрирует уверенную игру – команда выиграла 3 последних очных матча у «Динамо Барнаул». Команда обладает неплохой атакующей мощью, но нуждается в исправлении оборонительных ошибок.

«Динамо Барнаул»

«Динамо Барнаул» находится в кризисе – команда не может выиграть уже 6 матчей подряд. После разгромного поражения 0:4 от «Химика» настроение в команде не на высоте. Средняя результативность «Динамо Барнаула» низка – всего 2 гола за 5 последних матчей, при этом оборона пропускает 1.6 гола за игру и имеет 4 матча подряд с пропущенными голами. Несмотря на слабую форму, «Динамо» регулярно забивает в очных матчах с «Ностой», что может придать им уверенности в атаке.

Факты о командах

«Носта»

Не проигрывает дома в последних 3 матчах против «Динамо Барнаул».

Забивает в 7 из 9 последних матчей.

Пропускает в 12 из 14 последних матчей.

Средняя результативность последних 5 игр: 1.4 гола забито, 2.4 пропущено.

«Динамо Барнаул»

Не выигрывает 6 последних матчей подряд.

Пропускает в 4 последних играх.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.4 гола за матч.

Регулярно забивает в матчах с «Ностой» (5 из 7).

Личные встречи 42% (5) 25% (3) 33% (4) 21 Забитых мячей 17 1.75 В среднем за матч 1.42 4:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 26 тур Динамо Брл 1 : 1 Носта Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур Носта 4 : 0 Динамо Брл Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур Носта 3 : 2 Динамо Брл Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур Динамо Брл 1 : 2 Носта Россия. Вторая лига. Группа 4, 1 тур Динамо Брл 2 : 1 Носта Россия. Вторая лига. Группа 4, 21 тур Динамо Брл 3 : 2 Носта Россия. Вторая лига. Группа 4, 2 тур Носта 3 : 0 Динамо Брл Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 27 тур Динамо Брл 3 : 0 Носта Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 4 тур Носта 0 : 2 Динамо Брл Россия. ПФЛ. Группа 4, 1 тур Носта 0 : 0 Динамо Брл Россия. Первый дивизион, 42 тур Носта 3 : 1 Динамо Брл Россия. Первый дивизион, 22 тур Динамо Брл 2 : 2 Носта

Прогноз на матч «Носта» – «Динамо Барнаул»

Матч обещает быть открытым с обилием голевых моментов. Несмотря на серьeзные проблемы в обороне «Носты», она остаeтся фаворитом встречи благодаря домашнему фактору и более стабильной атаке. «Динамо Барнаул», хоть и находится в кризисе, способен воспользоваться ошибками соперника и забить. В таких условиях мы ожидаем минимальную победу хозяев поля с результативной игрой обеих команд.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Носты».

Рекомендованные ставки: