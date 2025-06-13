15 июня на стадионе «Металлург» в рамках 10 тура Второй лиги Б встретятся «Носта» и «Динамо Барнаул». Обе команды набрали по 10 очков и находятся в середине турнирной таблицы, но показывают разную динамику формы и имеют явные слабости в обороне, что предвещает результативный матч.
«Носта»
«Носта» после тяжелого поражения 0:5 от «Амкара» в прошлом туре постарается реабилитироваться перед своими болельщиками. Команда занимает 8 место в таблице и набирает в среднем по 1.4 гола за игру в последних пяти матчах. Однако оборона команды продолжает испытывать проблемы – за последние 5 игр пропущено 12 голов, в среднем 2.4 за матч. В домашних матчах «Носта» демонстрирует уверенную игру – команда выиграла 3 последних очных матча у «Динамо Барнаул». Команда обладает неплохой атакующей мощью, но нуждается в исправлении оборонительных ошибок.
«Динамо Барнаул»
«Динамо Барнаул» находится в кризисе – команда не может выиграть уже 6 матчей подряд. После разгромного поражения 0:4 от «Химика» настроение в команде не на высоте. Средняя результативность «Динамо Барнаула» низка – всего 2 гола за 5 последних матчей, при этом оборона пропускает 1.6 гола за игру и имеет 4 матча подряд с пропущенными голами. Несмотря на слабую форму, «Динамо» регулярно забивает в очных матчах с «Ностой», что может придать им уверенности в атаке.
Факты о командах
«Носта»
- Не проигрывает дома в последних 3 матчах против «Динамо Барнаул».
- Забивает в 7 из 9 последних матчей.
- Пропускает в 12 из 14 последних матчей.
- Средняя результативность последних 5 игр: 1.4 гола забито, 2.4 пропущено.
«Динамо Барнаул»
- Не выигрывает 6 последних матчей подряд.
- Пропускает в 4 последних играх.
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.4 гола за матч.
- Регулярно забивает в матчах с «Ностой» (5 из 7).
Прогноз на матч «Носта» – «Динамо Барнаул»
Матч обещает быть открытым с обилием голевых моментов. Несмотря на серьeзные проблемы в обороне «Носты», она остаeтся фаворитом встречи благодаря домашнему фактору и более стабильной атаке. «Динамо Барнаул», хоть и находится в кризисе, способен воспользоваться ошибками соперника и забить. В таких условиях мы ожидаем минимальную победу хозяев поля с результативной игрой обеих команд.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Носты».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Носты» – коэффициент 6.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10