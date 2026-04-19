Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Брл - Носта: обзор матча 19 апреля 2026

Динамо Брл
19.04.2026, воскресенье, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
2 : 3
Завершен
Носта
12' А. Яркин 36' М. Осипов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Брл - Носта
Завершен
Замена
️️️️➡️️ Михаил Осипов
83'
Замена
️️️️➡️️ Артем Саблин
83'
Замена
️️️️➡️️ Константин Симаков
53'
Желтая карточка
Василий Илик
50'
Желтая карточка
Артем Мальфанов
44'
ГОЛ! 2:0! Михаил Осипов
36'
Желтая карточка
Константин Симаков
21'
ГОЛ! 1:0! Артем Яркин
Пас отдал Никита Антипов
12'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Динамо Брл
16
Илья Бычков
ВР
85
Артем Мальфанов
ЛЗ
13
Антон Петухов
ЛЗ
53
Василий Илик
ЛЗ
23
Никита Ворона
ПЗ
8
Никита Антипов
ПЗ
3
Захар Сергеев
ПЗ
10
Михаил Осипов
ЛП
27
Артем Саблин
ЦП
83
Константин Симаков
ПП
96
Артем Яркин
ЦФ
Главный тренер
Александр Данцев
Статистика матча Динамо Брл - Носта
3
2
Всего ударов по воротам
1
1
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
0
1
Нарушения
2
0
Блокированные удары
1
0
Информация о матче
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Динамо Брл
Носта
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Акрон-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 2.03
13 июня
«Урал-2» – «Динамо» Барнаул: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.65
30 мая
«Челябинск-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Урал-2» – «Динамо» Барнаул: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.65
30 мая
«Знамя Труда» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.00
2025.08.19 17:58
Игрок барнаульского «Динамо» травмировался, сделав неудачное сальто во время празднования
2025.08.11 09:02
2
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Акрон-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 2.03
13 июня
«Челябинск-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
В России закрывается еще один футбольный клуб
2025.12.12 13:34
4
«Ильпар» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.05 08:27
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Динамо Брл
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
3 : 0
01.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Динамо Брл
2 : 0
28.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Носта
0 : 1
21.06.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
14.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Носта
1 : 0
05.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
3 : 0
01.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Носта
0 : 1
21.06.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Акрон-2
5 : 0
14.06.2026
Носта
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+